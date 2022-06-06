رى القليوبية : الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 253 كيلو مترا من الترع

أكد المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى بالقليوبية أنه يجرى حاليا تأهيل مساقى بأطوال 184 كيلو مترا، تم طرح 119 كيلو مترا منها، وجارى تنفيذ 88 كيلو مترا تم إنهاء 30.18 كيلو مترا منها ولا يزال العمل مستمرا فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وأشار خليل إلى أن الهدف من تطوير المساقى هو الحفاظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية على حد سواء لضمان عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى توفير نفقات وأعمال الصيانة سواء للحشائش الغاطسة أو الجرفية.

وتابع وكيل رى القليوبية انه تم الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 253 كيلو مترا من الترع ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية، مضيفا أن المرحلة الأولى من أعمال التبطين والتأهيل للترع بالمحافظة، ضمت 447 كيلو مترا، بنسبة 57%.

وأضاف أن هناك 600 كيلو متر من الترع سيجرى إدراجها خلال المرحلة الجديدة، وسيقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى، مشيرا إلى أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط، حيث أنه صدر القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيرى الرى والزراعة بإدراج المساقى فى التأهيل كمثيلاتها من الترع، واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الرى الحديث.