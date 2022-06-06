انبي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم خليفة حلمى طولان

يعقد مجلس إدارة نادي إنبي مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين لتقديم المدرب البرتغالي جورفان فييرا وجهازه المعاون والإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الفريق.

وقرر مجلس إدارة نادي إنبي توجيه الشكر إلى حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولى.

وحرص جورفان فييرا المدير الفني البرتغالى الجديد لنادى إنـــــبى بصحبة أيمن الشريعى رئيس النادى على زيارة مران الفريق الأول ، لنادى إنبى أمس الأحد وذلك بملعب بتروسبورت الرياضى بالتجمع الخامس .

وأجتمع المدرب البرتغالى على هامش زيارته لمران إنبى مع مدير الكرة عبد الناصر محمد وكذلك كافة مدربى الفريق الأول ، بالإضافة إلى عقد جلسة تعريفية مصغرة مع لاعبى الفريق.

كان المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنـــــبى والعضو المنتدب ومجلس إدارة نادى إنـــــبى برئاسة أيمن الشريعى قد قاموا بتكريم الجهاز الفنى واللاعبين لفريق تنس الطاولة الحائز على بطولة أفريقيا للأندية .

وجاء حفل التكريم للفريق بعد تحقيقه بطولة كأس أفريقيا للأندية بتنس الطاولة للرجال والتي أقيمت في دولة نيجيريا الشقيقة خلال الفترة من 23 وحتى 25 مايو الماضى .

وحرص المهندس محمد عبد العزيز خلال حفل التكريم على شكر الجهاز الفنى واللاعبين على ما بذلوه من جهد أثمر عن حصول النادى على بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة ، مؤكداً سيادته بأنه سعيد بإنجازات نادى إنبى على كافة المستويات الفردية والجماعية والتى تأتى من خلال منظومة متكاملة من الجميع ، مقدماً شكره لكافة العاملين بنادى إنبى وعلى رأسهم مجلس إدارة النادى .

وأبدي أيمن الشريعى رئيس النادي في كلمته شكره الكبير للمهندس محمد عبد العزيز رئيس الشركة على دعمه الدائم لكافة أنشطة النادي ومجلس الادارة ، كما وجه شكره الكبير للمهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع تنس الطاولة بالإضافة للجهاز الفنى واللاعبين للفريق علي انجازهم الكبير متمنيًا استمرار النجاحات لفريق تنس الطاولة وجميع فرق النادي .

حضر من أعضاء المجلس محمد غرابة والمهندس محمد السيد والمهندس أحمد الخشاب المشرف العام علي تنس الطاولة.

كما حضر جميع أعضاء الجهاز الفنى لفريق تنس الطاولة وكذلك اللاعبين .