بدء تنفيذ نفق السيارات بالمنطقة السادسة ابني بيتك

صرح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة أنه تم البدء في تنفيذ نفق السيارات لخدمة أهالي المنطقة السادسة أبني بيتك ، حيث صدر أمر إسناد الأعمال لأحد الشركات المتخصصة في هذا المجال بتكلفة اجمالية بلغت ٥٢ مليون جنيه ، تلبيةً لمطالب ساكني المنطقة وسعياً من جهاز المدينة في تنفيذ خططه المستقبلية في تنفيذ كافة مشروعات البنية الأساسية .

وأضاف رئيس الجهاز بأن تكلفة مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالمدينة تعدت ال٧ مليارات جنيها، والتي تضم مشروعات الطرق والمحاور بمختلف مناطق المدينة، ومشروعات محطات الكهرباء ورافع المياه وترفيق أراضي المنطقة الصناعية واللوجستية.

وأراضي الإسكان المميز ، وترفيق مناطق مشروعات سكن كل المصريين الجاري تنفيذها بالمدينة.

وعلى صعيد آخر أضاف المهندس أيمن راشد نائب رئيس الجهاز بأنه جار الانتهاء من الكوبري الرابط بين طريق الواحات ومشروعات سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار ، بالإضافة لمشروع تطوير طريق الواحات ومشروع آخر لازدواج طريق الواحات.

كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لمحطة رافع المياه والخزان والذي سيخدم المنطقة الصناعية والأراضي المميزة وسكن كل المصريين .

وجار تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف).

وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تعدت ال٧٠٠ مليون جنيه، ومدة تنفيذ قدرها ثمانية عشر شهراً.

حيث تم إسناد المشروع لاتحاد شركتي الشركة المصرية الألمانية (ايجيماك) وشركة إم إيه ان الدولية.

