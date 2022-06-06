مفيش أوفر برايس .. تجار السيارات يردون على المتحكم في الأسعار

رد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، على سؤال السبب فى ارتفاع أسعار السيارات، هل يرجع لـ ظاهرة الأوفر برايس، قال إن "مفيش حاجة اسمها اوفر برايس".

وأضاف أسامة أبو المجد، خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، أن السبب فى الارتفاع يكون بسبب الاقبال على السلع، وليس لـ شئ آخر.

ولفت إلى أن العملية تخضع لعملية العرض و الطلب، وأن الجميع يعرف سعر تذكرة الطيران فى الماضي كانت بسعر، و الآن بسعر، و فى وقت رحلات الحج بسعر.

وأشار إلى أن التاجر ليس المتحكم فى سعر السيارات، موضحًا أن التاجر مثل المواطن المشتري، و المتحكم فى السعر السوق وعملية العرض و الطلب.