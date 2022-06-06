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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: ضبط أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى

صحة أسوان : ضبط أغذية
صحة أسوان : ضبط أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى.

 

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة ، مع ضبط الأسواق حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وفى هذا الاتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان شن مكتب إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على عدد من المنشآت وأماكن بيع وتداول المنتجات وضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية .

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ولفت إيهاب حنفى إلى أن هذه الحملات أسفرت عن 290 كجم أغذية سمسم ، و 70 كيلو زبيب منتهية الصلاحية ، بجانب ضبط 92 كيلو جبنة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وقد شارك فى هذه الحملة التى تم تنظيمها بنطاق مركز ومدينة أسوان مراقبى الأغذية بالمديرية وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك .

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة تلفونياً ، كما أرسل برقية تهنئة لنيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها وتخومها بعد سيامته بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك أرسل المحافظ برقية مماثلة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو .

موجهاً الشكر لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة على تدبيره لأمور إيبارشية أسوان منذ رحيل الأنبا هدرا الذى أفتقدناه جميعاً كقامة دينية ووطنية عظيمة وسنظل نعتز به لما قدمه من عطاء وخدمات جليلة لأبناء أسوان بمسلميها ومسيحيها .

وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية آسمى آيات التهنئة للأخوة الأقباط الأرثوذكس على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة أسوان ، متمنياً دوام المحبة والألفة والأخوة بين أبناء الشعب المصرى حيث أن وحدتنا وتماسكنا هو القاعدة الأساسية في تحقيق كل ما نصبوا إليه من أمال وطموحات لنشر التنمية والنماء والعمران في كل أرجاء الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

صحة أسوان : ضبط أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى
صحة أسوان : ضبط أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى
صحة أسوان : ضبط أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى
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