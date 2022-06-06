محافظ الشرقية: لن أسمح بأي إهمال يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرية المُنير التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر الوحدة المحلية بالمُنير لمتابعة سير إنتظام العمل بها والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم ، واطلع علي سجل الحضور والإنصراف ، ليوجه إنذاراً شديد اللهجة لرئيس الوحدة المحلية بإحكام السيطرة على العاملين بالوحدة وإلزامهم بمواعيد الحضور والإنصراف المحددة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين قائلا : لن أسمح بأي تقاعس أو إهمال يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

وسيراً على الأقدام توجه محافظ الشرقية لمركز الخدمات البريدية بالقرية للتأكد من تقديم كافة الخدمات البريدية للمواطنين بسهولة ويسر مطالباً العاملين به بحسن إستقبال المواطنين وسرعه إنهاء طلباتهم في الحصول على الخدمات المختلفة وكذلك زيادة عدد شبابيك تقديم الخدمات للمواطنين تيسيراً على كبار السن وأرباب المعاشات .

وخلال جولته بشوارع القرية تلاحظ للمحافظ وجود تراكمات قمامة بقطعة أرض فضاء ليصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة مشتول السوق برفعها فوراً وتوجيه إنذار لجمعيات المجتمع المدني العاملة بالقرية بضرورة رفع مخلفات القمامة أولاً بأول من الشوارع لخلق جو وبيئي وصحي للمواطنين ، وكذلك تكثيف أعمال رش الشوارع باستخدام سيارات محملة بجهاز (التيفا) للتخلص من الحشرات الطائرة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

إختتم المحافظ جولته بقرية المُنير بتفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والإطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز ، وكذلك التأكد من سلامه الموازين ، والتشديد على صاحب المخبز بتسوية رغيف الخبز جيداً وتقديمة للمواطنين طبقاً للمواصفات التموينية .

إنتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير إنتظام العمل بمقر الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس واطمأن على تواجد العاملين بها والتزامهم بمواعيد العمل المحددة ، مشدداً على ضرورة حسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

إطلع المحافظ على موقف المتغيرات المكانية وكيفية التعامل معها ، مشدداً على ضرورة التعامل مع المتغير بشكل يومي وقال : لن أسمح نهائيا باي تعديات جديدة والوحدات المحلية مسئولة عن التصدي للتعديات وازالتها في المهد ومتابعة ما تم ازالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخري ، مؤكداً علي ضرورة تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين .

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد شوارع القرية لمتابعة اعمال النظافة والتجميل ، مشدداً على ضرورة إستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع القرية.

كما حرص المحافظ على لقاء المواطنيين وتلقى طلباتهم وتكليف رئيس الوحده المحليه بالزوامل بتلبيتها والتعامل معها.