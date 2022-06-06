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تعليم

عميد أسنان القاهرة يفتتح ورشة عمل إعادة بناء أنسجة الفم هندسيًا

الدكتور هشام عبدالحكم
الدكتور هشام عبدالحكم

افتتح الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الفم والأسنان قصر العيني جامعة القاهرة، ورشة عمل الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة في مجال طب الفم والأسنان، بحضور أطباء من مصر وكندا وليبيا، وطلاب الداراسات العليا والباحثين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وأوضح عبدالحكم أن هندسة الأنسجة هي فكر المستقبل في علاج الأمراض المستحدثة بإعادة بناء الأنسجة في الفم، مضيفًا أن هذا هو الاتجاه البيولوجي حاليًا، مشيرًا إلى أن الكلية بها معملًا مجهزًا بأحدث التقنيات الحديثة التي تتيح لأعضاء هيئة التدريس والباحثين إجراء المشروعات العلمية في المجالات العلمية البحثية الجديدة.

وأعلن عميد الكلية عن إنشاء وحدة الإحصاء الطبي والتي تقدم خدمات للباحثين وطلاب الدراسات العليا، وذلك في ضوء توجهات جامعة القاهرة للاهتمام بالنشر الدولي، وتماشيًا مع خطة الدولة 2030 بدعم البحث العلمي المتعلق بالمشكلات المجتمعية وإيجاد حلول لها.

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من جهته، قال الدكتور كريم فوزي، أستاذ مساعد ورئيس وحدة الأبحاث والخلايا الجذعية بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إن المعمل يقدم دورات تدريبية وورش عمل ويمنح شهادة متخصصة بعد إتمام الدارس عامين من الدراسة، مضيفًا أن المعمل يساعد أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات ويساعد على بناء كوادر في المجالات العلمية البيولوجية الحديثة، ويوفر كافة المهارات التقنية والفنية، بالإضافة إلى دعم الباحثين في مسألة النشر الدولي.

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الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة مجال طب الفم والأسنان طلاب الداراسات العليا Jobs Education

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