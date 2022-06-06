محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية ومدارس الأمل.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مدرسة كفر الشيخ الثانوية المعمارية الزخرفية، وذلك لمتابعة امتحانات الدبلومات.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، مدرسة الأمل للصم والبكم، وتابع أعمال الامتحانات من تصميم الطالبات لقطع الملابس، وأعمال النجارة للطلاب.

وناقش محافظ كفر الشيخ الطلاب والطالبات فيما يقومون به من تصميمات، موجهاً بتكوين قاعدة بيانات للطلاب والطالبات لمساعدتهم للعمل أثناء وعقب التخرج وتسويق منتجاتهم وإقامة معارض لهذه المنتجات.

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