عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العناني يشارك في ورشة عمل لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة

صدى البلد

شارك اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية لعرض الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر، والتي قام بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام 2009.

وذلك بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والمستشار الاقتصادي للوزير.

كما شارك رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء لجان تسيير أعمال غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وما يقرب من ١٠٠ شخص من أعضاء الغرف السياحية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

أبوها عاشرها كالأزواج.. فتاة تتهم خطيبها بممارسة الرذيلة والأخير يفجر مفاجأة بالدقهلية

بلاغ من اتحاد اليد للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد إهانة حسن مصطفى

ترشيحاتنا

شائعة أنفصالها عن العوضي.. أزمات ياسمين عبد العزيز فى 24 ساعة

اتحاد الاسكواش يحذف صورة محمد الشوربجي بعد قراره باللعب لمنتخب انجلترا

تخصيص شباك للمسنين وذوي الاحتياجات | افتتاح المركز التكنولوجي بـ دمياط ..صور

خطر جديد يواجه العالم ..التصحر يهدد التربة الزراعية ويعد بمستقبل أكثر جوعا

وزير الخارجية الأردني: نفذنا 90% من إنشاء المدينة الصناعية مع مصر والعراق

رصد 16 حالة غش وحيازة موبايل في لجان الدبلومات الفنية.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

سبايدر مان يتفوق.. تعرف على جوائز MTV Awards لعام 2022

فيديو

سد النهضة .. عباس شراقي يفجر مفاجأة بشأن الملء الثالث | فيديوجراف

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام "فيديوجراف"

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

اﻟﻤﺰﻳﺪ