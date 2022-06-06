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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة دمياط

شعراوي: تطوير وتحديث مواقف نقل الركاب بدمياط

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ترافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة والذى تم انشاؤه على مساحة ٥٢٠٠ م ضمن خطة المحافظة لإنشاء مواقف حضارية بمناطق مختلفة .

شارك في  الجولة سفيرة سويسرا بالقاهرة ايفون باومن والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وقد تضمنت أعمال الإنشاء ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات من الجمالون لتسع ٢٥٠ سيارة ،هذا إلى جانب إنشاء دورة مياه وكافيتريا ومقاعد الركاب كما تم رصفه بالبلاطات الخرسانية ،وانارته بالإضافة إلى تزويده ببوابة إلكترونية وأنظمة للمراقبة .

هذا وقد حرص وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط على التواصل مع السائقين و المواطنين بالموقف، للاطمئنان على انتظام منظومة العمل داخل الموقف والوقوف على اى مشكلات قد تواجههم.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة مستمرة في تطوير وتحديث مواقف نقل الركاب على مستوى الجمهورية عبر تركيب كاميرات وانشاء بوابات وتندات وأسوار ورفع كفاءة المباني ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعى الوزارة إلى طرح المواقف وساحات الانتظار التي يتم تطويرها أو تنفيذها على القطاع الخاص لضمان حسن الإدارة والتشغيل بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وموارد المحافظات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات .

فيما ذكرت " الدكتورة منال عوض " أن المحافظة نجحت فى إزالة التعديات و استرداد الأرض التى شهدت انشاء الموقف ،ليتم تنفيذ ذلك المشروع وفقا لأعلى المعايير ،مشيرة إلى أنه تم نقل المواقف بالخطوط الخارجية " المنصورة شرق والمنزلة " و الخطوط الداخلية " الزرقا وفارسكور و الروضة " ،وذلك من طريق الدكتور مشرفة و شارع صلاح سالم إلى الموقف الجديد الأمر الذى ساهم فى استكمال محاور الرؤية الخاصة بخروج المواقف من الكتل السكنية للتصدى للعشوائية والتلوث السمعى والبصرى.

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دمياط التنمية المحلية وزير التنمية المحلية المنصورة محافظة دمياط سيارات الأجرة موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة مواقف حضارية

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