لغات وعلوم ومنهج جديد.. التعليم الفني تكشف حجم التطور في مدارسها

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني، إن الدولة تطور التعليم الفني منذ 4 أعوام، مضيفا أن بعض الأمور الخاصة بهذا التطور بدأت الظهور.

وأضاف محمد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا مدارس التطبيقية الفنية بالاشتراك مع القطاع الخاص، لافتا إلى ان هذا التطور زاد من الرغبة في التعليم الفني.

وتابع محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني، أن تكليف رئيس الوزراء الأخير بخصوص التعليم الفني يأتي في نفس السياق، مستدركا أن الأسواق في الخليج مصر متعطشة للفني المميز.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني، نعمل على تغير المناهج الدراسية في أكثر من 2 الف مدرس، واضافة لغات وعلوم جديدة لها، مشيرا إلى أن الدول التي تقدمت في التعليم الفني تعاونت مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الفنية والتطبيقية.

وفي السياق نفسه أشار نائب وزير التربية والتعليم الفني، إلى أن تم اختيار 30 مكان لتحويلهم لمدارس فنية جديدة.