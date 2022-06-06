عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لغات وعلوم ومنهج جديد.. التعليم الفني تكشف حجم التطور في مدارسها

التعليم الفني
التعليم الفني

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني، إن الدولة تطور التعليم الفني منذ 4 أعوام، مضيفا أن بعض الأمور الخاصة بهذا التطور بدأت الظهور.
وأضاف محمد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا مدارس التطبيقية الفنية بالاشتراك مع القطاع الخاص، لافتا إلى ان هذا التطور زاد من الرغبة في التعليم الفني.
وتابع محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني، أن تكليف رئيس الوزراء الأخير بخصوص التعليم الفني يأتي في نفس السياق، مستدركا أن الأسواق في الخليج مصر متعطشة للفني المميز.
وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني، نعمل على تغير المناهج الدراسية في أكثر من 2 الف مدرس، واضافة لغات وعلوم جديدة لها، مشيرا إلى أن الدول التي تقدمت في التعليم الفني تعاونت مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الفنية والتطبيقية.
وفي السياق نفسه أشار نائب وزير التربية والتعليم الفني، إلى أن تم اختيار 30 مكان لتحويلهم لمدارس فنية جديدة.

 

محمد مجاهد وزير التربية التعليم الفني تطور التعليم عزة مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون.. هاشتاج ياسمين عبدالعزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

بلاغ من الاتحاد المصري لليد للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد إهانة حسن مصطفى

موضوعات متعلقة

بدائل الثانوية العامة 2022.. الخبراء يوضحون أسباب اللجوء إلى التعليم الفني: متطلبات السوق وارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية

ترشيحاتنا

خلق الله آدم على صورته ستون ذراعا .. فما معنى هذا الحديث؟

التأمينات: لا وقف لمعاشات أصحاب البطاقات القديمة.. فيديو

المركزي يرد على 50 استفسارا للبنوك حول قرار تنظيم عمليات الاستيراد

وداعا للفواتير.. شاهد وزارة الكهرباء تعلن طرق جديدة للتحصيل

الرئيس الأوكراني : 75 مليون طن من الحبوب ستظل عالقة بحلول الخريف..تفاصيل

ليفربول يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد نابي كيتا ويفتح الباب أمام رحيل تشامبرلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

فيديو

تريند الفن.. آخر تصريحات شيرين ومحامي حسام حبيب .. ياسمين عبد العزيز تمر بأزمة صحية

الأسماك فيها دود.. الصيادين تحذر: تلوث المياه وراء الظاهرة| فيديو

إتوكس ياللي بعت اختك .. شقيق ياسمين عبد العزيز يرد: مش هرد على قلة الادب دي وانتي مبتتعلميش

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة أحمد العوضي..هل انفصلا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ