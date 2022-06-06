لأول مرة.. ماجدة الرومي تشارك في موسم حفلات جدة 16 يونيو

تنتظر الفنانة ماجدة الرومي، إحياء حفل غنائي لها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 16 يونيو الجارى، ضمن سلسلة حفلات موسم جدة بالسعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- بوستر حفل ماجدة الرومي، المرتقب في جدة، معلنة عن توافر تذاكر الحفل للجمهور قريباً.

حفل ماجدة الرومي

وتشدو ماجدة الرومي، عدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور السعودى ولعل من أبرزها : «يا بيروت، عم يسالونى، عيناك ليال صيفية، غنى للحب، اسمع قلبى، لا تغضبى، مفترق الطرق، العالم النا، لا تسال، كلمات»، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

حفلات ماجدة الرومي في السعودية

وكانت أحيت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي حفلها الغنائي بمدينة العلا السعودية يوم 28 يناير الماضي بقاعة مرايا.

الحفل أقيم ضمن فاعليات مهرجان شتاء طنطورة؛ حيث نفاد تذاكر حفل الفنانة ماجدة الرومي ليكشف عن مدى اشتياق الجمهور السعودي الفنانة اللبنانية.

وحرصت المطربة ماجدة الرومي، على شكر المتابعين علي رسائل التهنئة بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات القصيرة “تويتر”.

ونشرت ماجدة الرومي صورة لها، وعلقت: “غمرتني معايداتكم الحلوة بعيد ميلادي، فشعرت بفيض نِعم ربّي!. من قلبٍ يملؤه كل الحب لكم، كل الشكر والامتنان للأصدقاء والفنانين والإعلاميين والأحبة على رسائلكم الرائعة، على أمل أن يُضيء نور الأيام المقبلة حياتكم بالخير والبركة والسلام.. تفضلوا بقبول محبتي وفائق احترامي. #ماجدة_الرومي”.