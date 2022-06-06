التأمين الاجتماعي: وقف بطاقات صرف المعاش القديمة غير صحيح

نفى اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما يتردد بشأن الغاء صرف المعاشات لأصحاب بطاقات صرف المعاشات القديمة ذات اللون الزرقاء، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وأضاف جمال عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن البطاقة وقفت صلاحيتها ولكن ليس معنى هذا الأمر أن المعاش توقف، ولكن هناك وسائل أخرى يمكن من خلالها صرف المعاشات، وعلى المواطن التوجه لأقرب مكتب تأمينات أو فرع للبنك الزراعي ويحصل على بطاقة ميزة.

وتابع مال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: "نجحنا خلال العام الجاري في تحويل 5.5 بطاقة زرقاء إلى بطاقة ميزة، لافتا إلى أن هناك نحو مليون مواطن حتى الآن لم ينتهوا من تغيير بطاقة المعاشات التقليدية.

