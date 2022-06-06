عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التأمين الاجتماعي: وقف بطاقات صرف المعاش القديمة غير صحيح

معاشات
معاشات

نفى اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما يتردد بشأن الغاء صرف المعاشات لأصحاب بطاقات صرف المعاشات القديمة ذات اللون الزرقاء، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وأضاف جمال عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن البطاقة وقفت صلاحيتها ولكن ليس معنى هذا الأمر أن المعاش توقف، ولكن هناك وسائل أخرى يمكن من خلالها صرف المعاشات، وعلى المواطن التوجه لأقرب مكتب تأمينات أو فرع للبنك الزراعي ويحصل على بطاقة ميزة.

وتابع مال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: "نجحنا خلال العام الجاري في تحويل 5.5 بطاقة زرقاء إلى بطاقة ميزة، لافتا إلى أن هناك نحو مليون مواطن حتى الآن لم ينتهوا من تغيير بطاقة المعاشات التقليدية.
 

جمال عوض صرف المعاشات مكتب تأمينات بطاقة ميزة بطاقة المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون.. هاشتاج ياسمين عبدالعزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

بلاغ من الاتحاد المصري لليد للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد إهانة حسن مصطفى

موضوعات متعلقة

هيئة التأمينات تتابع عمليات صرف معاشات يونيو

ترشيحاتنا

خلق الله آدم على صورته ستون ذراعا .. فما معنى هذا الحديث؟

التأمينات: لا وقف لمعاشات أصحاب البطاقات القديمة.. فيديو

المركزي يرد على 50 استفسارا للبنوك حول قرار تنظيم عمليات الاستيراد

وداعا للفواتير.. شاهد وزارة الكهرباء تعلن طرق جديدة للتحصيل

الرئيس الأوكراني : 75 مليون طن من الحبوب ستظل عالقة بحلول الخريف..تفاصيل

ليفربول يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد نابي كيتا ويفتح الباب أمام رحيل تشامبرلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

فيديو

تريند الفن.. آخر تصريحات شيرين ومحامي حسام حبيب .. ياسمين عبد العزيز تمر بأزمة صحية

الأسماك فيها دود.. الصيادين تحذر: تلوث المياه وراء الظاهرة| فيديو

إتوكس ياللي بعت اختك .. شقيق ياسمين عبد العزيز يرد: مش هرد على قلة الادب دي وانتي مبتتعلميش

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة أحمد العوضي..هل انفصلا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ