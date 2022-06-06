صورة البطاقة ورقم الموبايل.. التأمينات توضح المطلوب لتحويل البطاقات التقليدية لكروت ميزة

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك نحو 250 ألف مواطن انتهت صلاحية بطاقاتهم التقليدية، مضيفا أن كارت “ميزا” يضم عددا من المميزات الإضافية يمكن للمواطن الاستفادة منها.

وأضاف “عوض”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن هيئة التأمينات والمعاشات شكلت غرفة عمليات لتحويل كافة البطاقات التقليدية إلى بطاقة ميزة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صورة بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل هى المستندات المطلوبة لتحويل البطاقة التقليدية إلى ميزة، مستدركا أن تطوير هيئة التأمينات لتتعامل لحظيا من خلال الرسائل مع المواطنين.

