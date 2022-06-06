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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هشام توفيق: الصندوق السيادي سيحدد شركة تقييم أصول الفنادق المقرر دمجها

هشام توفيق
هشام توفيق

قال هشام توفيق، وزير  قطاع الاعمال العام، إن الصندوق السيادي سيحدد شركة تقييم أصول الفنادق المقرر دمجها في شركة واحدة تمهيدا لبيع حصة منها لمستثمر استراتيجي (صندوق سيادي عربي).

وأضاف  وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية له، أن “المقيم سيكون بخبرة كبيرة في تقييم الأصول السياحية، الصندوق السيادي ستكون مهمته تحديد المقيم، موضحا ”سنتعاقد معه ونتفق على طرق التقييم لأنها طرق كبيرة وستكون عدد من الطرق مندمجة معا".
 

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وتابع أن الوزارة طرحت 9 فنادق بينها 7 تاريخية وفندقان حديثان وسيختار المستثمر الاستراتيجي الفنادق التي ستنضم تحت الشركة الجديدة المقرر تأسيسها، والتي ستكون تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام فى تصريحات سابقة له   أنه سيتم نقل ملكية أصول الفنادق من شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" أو الشركة القابضة للسياحة والفنادق ووضعها في شركة مشروع مملوكة بنسبة 100% للحكومة، ثم بعد ذلك سيتم بيع حصة من هذه الشركة لصناديق سياديةويمكنهم متابعة استثماراتهم، وستدير شركة إيجوث الشركة الجديدة، فيما تدير الأصول والفنادق شركات إدارة عالمية وهو أمر واقع حالياً مثل فندق ماريوت.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه سيتم دمج عدد من الفنادق الحكومية تمهيدًا للطرح في البورصة، للتوسع في حوكمة المؤسسات الحكومية.  

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