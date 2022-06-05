هشام توفيق: طرح تطوير فندق الإنتركونتننتال للشراكة على صناديق سيادية عربية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة طرحت مشروع فندق الإنتركونتننتال للشراكة ربما من خلال مستثمر استراتيجي (صندوق سيادي عربي) أو شريك آخر.

وأوضح الوزير، في تصريحات له ، على هامش مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لتوقيع عقد تطوير هضبة كورنيش المقطم أن "طرحنا المشروع للشراكة، وننتظر تلقي عروض الاهتمام، لكن لدينا عرض اهتمام مبدئي من شركة إدارة فنادق سعودية، لكن مازلنا نبحث التفاصيل معهم".

وأضاف أن شركة المشغل "الفندق فيه بناء فقط، التفاصيل الداخلية ربما تختلف وهذه ستكون مرتبطة بالمشغل لذلك من المهم ان يشارك في اتخاذ القرار الاستثماري معنا في التعديلات النهائية الداخلية، وبعد أن نتفق مع شركة الإدارة نبدأ البناء".

وأشار توفيق إلى أن خطة التطوير ستركز على إعادة الفندق بالإضافة إلى حديقة الأزبكية التي أمامه، إلى صبغته الخديوية التي كانت موجودة منذ 150 سنة عندما أسسه الخديوي إسماعيل.