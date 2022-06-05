عاجل
ترقيات قوية لـ جينيسيس G70 لأول مرة منذ الكشف عنها لأول مرة.. صور ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري باقتصاد منزلي حلوان وزيرة التجارة أمام النواب: لدينا محفزات للنهوض وتوطين الصناعة وزيادة فرص الاستثمار أخبار السيارات| إيلون ماسك يتراجع عن قرار الاستغناء عن موظفي مصنع تسلا.. مزاد جديد للسيارات بجمرك الإسكندرية خلال يونيو.. حملة استدعاء كبرى لمرسيدس تضم مليون سيارة حول العالم أكلات الصيف.. طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هشام توفيق: طرح تطوير فندق الإنتركونتننتال للشراكة على صناديق سيادية عربية

صدى البلد

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة طرحت مشروع فندق الإنتركونتننتال للشراكة ربما من خلال مستثمر استراتيجي (صندوق سيادي عربي) أو شريك آخر.

 

وأوضح الوزير، في تصريحات له ، على هامش مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لتوقيع  عقد تطوير هضبة كورنيش المقطم أن "طرحنا المشروع للشراكة، وننتظر تلقي عروض الاهتمام، لكن لدينا عرض اهتمام مبدئي من شركة إدارة فنادق سعودية، لكن مازلنا نبحث التفاصيل معهم".

 

وأضاف أن شركة المشغل "الفندق فيه بناء فقط، التفاصيل الداخلية ربما تختلف وهذه ستكون مرتبطة بالمشغل لذلك من المهم ان يشارك في اتخاذ القرار الاستثماري معنا في التعديلات النهائية الداخلية، وبعد أن نتفق مع شركة الإدارة نبدأ البناء".

 

وأشار توفيق إلى أن خطة التطوير ستركز على إعادة الفندق بالإضافة إلى حديقة الأزبكية التي أمامه، إلى صبغته الخديوية التي كانت موجودة منذ 150 سنة عندما أسسه الخديوي إسماعيل.

وزير قطاع الاعمال العام استثمار وزير قطاع الاعمال قطاع الاعمال العام التطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

محمد صلاح يقترب من برشلونة مجانا.. قصة ارتباط تاريخية بالبرسا.. فيديو

خطوات بسيطة للحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

القصة الكاملة لتحرش إفريقي بأستاذة جامعية في ميكروباص بأكتوبر "فيديوجراف"

إعلامية متهمة بالجمع بين زوجين.. من هي زوجة الفنان محمد غنيم وما قصتها ؟

ترشيحاتنا

دعم مالي وجوائز ومشاريع.. البرلمان ينتصر للشباب بـ 3 تشريعات هامة

السلع التموينية تعلن توريد 4 آلاف طن لزيت الصويا وعباد الشمس

المنيسي: مصر بعهد الرئيس السيسي قدمت العديد من المبادرات السريعة لخدمة الصحة

خطة النواب : السلع الغذائية لن تتأثر بارتفاع سعر الدولار الجمركي

شكري: مصر تدعم الجهود الرامية لإنهاء انتهاكات الأطفال خلال النزاعات المسلحة

وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية الجديد يراعي التوازن الأسري ويحقق العدالة الناجزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

فيديو

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

القصة الكاملة لتحرش إفريقي بأستاذة جامعية في ميكروباص بأكتوبر "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ