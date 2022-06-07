الثمام بروتين الإبل.. نبات مقاوم للجفاف ويوقف زحف الكثبان الرملية

يعد نبات الثمام أحد النباتات العشبية، ينتمي للفصيلة النجيلية، وهو من أهم النباتات التي تتغذى عليها الإبل فى المناطق الصحراوية، لقد تم استخدامه فى العديد من المشاريع المحافظة علي التصحر ووقف زحف الرمال وذلك لتحمله الظروف المناخية الصعبة.

لذا فإن نبات الثمام يعتبر بروتين الإبل، ومقاوم للجفاف، ويوقف زحف الكثبان الرملية .

وينتشر النبات الثمام بالسودان وموريتانيا ودول المملكة العربية السعودية، كما يوجد باليمن والعراق وعمان والكويت بالإضافة إلى سوريا والأردن وشبه جزيرة سيناء، وغيرها من الدول العربية حيث إنه من النباتات واسعة الانتشار والتي تتغذى عليها الإبل .

مهدد بالانقراض

يعد واحدا من النباتات المهددة بالانقراض بسبب التغير المفاجئ فى ظروف البيئة والطبيعة التي ينمو فيها النبات ، هذا فضلا عن تدخل البشر فى بيئة النباتات البرية ، مما أدى للإخلال بالتوازن البيئى ..حيث الرعى الجائر للنبات واقتلاعه من الجذور ، كل هذه الأسباب وأكثر عملت على تهديد النبات بالإنقراض ، كما أدت لتدهور كبير للعديد من النباتات البرية الأخرى.

يحتوى نبات الثمام على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة ، حيث يشتمل على العديد من الألياف الخام التى تدخل فى علاج العديد من الأمراض بالإضافة للمادة الخام والعضوية والكربوهيدات وغيرها من المكونات الأخرى مثل الفيتامينات والأحماض العضوية فضلا عن وجود القلويدات والفلافونيدات ذات الخصائص العلاجية .

ويقول حسن سلامة باحث في التراث السيناوي ان الثمام من أفضل الحشائش الرعوية ، وتتطلب توقيت مناسب لنموها، الذي يكون نهاية فصل الشتاء أو نهاية الصيف، نظراً لاعتدال المناخ نسبياً في هذه الفترة، ما يساعد على النمو دون معاناة مواجهة ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها الحاد.

ويتكاثر من خلال البذور التى يتم جمعها من أماكن نموه البرية، حيث يتم زراعته بالمشاتل وتحتاج هذه البذور لفترة عشرة أيام لتصل للحجم المناسب، والنبات يتطلب رعاية وعمليات ري مستمرة وحتى مرحلة النضج والنمو الطبيعى ثم زراعتها بالمكان الدائم ، وذلك للحصول علي كميات من الأعلاف التي تكفي حاجة الإبل كمشروع اقتصادي لأهالي بادية سيناء.

