تحرير محضرين ضد مزارعين رفضا توريد 39 طن قمح بـ 458 ألف جنيه

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، محضرين لمزارعين امتنعا عن توريد الأقماح بالكميات المقررة لموسم التوريد الحالي.

وذكرت المديرية في بيان، أنه تم اليوم تحرير محضرين جنحة لمزارعين عن طريق أحد لجان الفحص من خلال حسن داود ومحمد العدوى ممثلين عن مديرية التموين والتجارة الداخلية.

ونتج عن أعمال لجان المعاينات لبعض المساحات المنزرعة قمح تحرير محضر جنحة جزئية ضد صاحب حيازة قدرها ١٦ فدان قام بتوريد كمية ١٦.٨٨٥ طن فقط ولم يقم بتوريد باقى الكمية المطلوبة وقدرها ١١.٩١٥ طن وقدرت القيمة المالية للمخالفة بـ ١٤٠٥٩٧ جنيه طبقا للتوجيه الوزاري.

كما تم تحرير محضر جنحة جزئية ضد صاحب حيازة قدرها ١٥ فدان لعدم قيامه بتوريد أي كميات من الاقماح المفترض توريدها للجمعية وقدرها ٢٧ طن قمح وقدرت القيمة المالية للمخالفة بـ ٣١٨٦٠٠ جنيه.

وتم التنبيه على المزارعين الذين لم يوردوا اقماح للجمعيات الزراعية و كذلك الذين لم يستكملوا توريد الكمية كاملة بضرورة التوريد غدا حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للتوجيهات والقرارات الوزارية.

ومازالت اللجان تتابع عملها لتطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية فى هذا الشأن.

وتم اتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

يأتي هذا في إطار حرص الدولة متمثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوريد كميات الأقماح المحلية و الحفاظ على كل حبة قمح تساعد فى توفير الدقيق المادة الخام الخبز البلدى المدعم فى سبيل توفير العيش للمواطن المصرى التى تحرص الدولة على توفير حياة كريمة له و بناء على التوجيهات الوزارية فى هذا الشأن على تكليفات السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الموقف اولا بأول، وبالمتابعة المستمرة و اللحظية للمحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لأعمال لجان الحصر المشكلة من مديرية التموين و مديرية الزراعة.