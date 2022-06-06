عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقه.. أول تعليق من الاتحاد المصري للإسكواش على واقعة محمد الشوربجي.. فيديو

محمد الشوربجي
محمد الشوربجي

قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، إن اللاعب محمد الشوربجي عاش في إنجلترا 16 عاما وقرر استكمال حياته هناك، معقبا: "قرر تكملة حياته في انجلترا".

 

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "محمد الشوربجي أخذ القرار منذ حوالي مدة كبيرة، وكانت هناك إشاعات لكنها أصبحت حقيقة وهذا حقه كلاعب محترف وسنه ليس صغيرا".

 

وأشار: "عندما هاجمته السوشيال ميديا برر أنه لم يلقى الدعم، لكنه تعلم الاسكواش في مصر وسافر من مصر، ونحن في مصر نقدم في حدود إمكانياتنا ونقدم كل ما لدينا".

 

وأوضح عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش،: "جميع لاعبينا بخير وعندهم انتماء كبير جدا"، مؤكدا: "ما يقوله ليس صحيحا".
 

الاتحاد المصري محمد الشوربجي الاسكواش الاتحاد المصري للإسكواش رئيس الاتحاد المصري عاصم خليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

هروب أهل المتهم باغتصاب طفلة المنوفية.. ووالدها: قالها هدبحك وبنتي حافظة القرآن

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

ترشيحاتنا

تاج الدين: الوباء على المستوى العالمي موجود ولا بد من التعامل معه

استدعاء الاتحاد للنواب.. غضب برلماني بعد انضمام لاعب الاسكواش إلى منتخب انجلترا

تحرير محضرين ضد مزارعين رفضا توريد 39 طن قمح بـ 458 ألف جنيه

زيلينسكي: يتم الضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات لـ روسيا

حقه.. أول تعليق من الاتحاد المصري للإسكواش على واقعة محمد الشوربجي.. فيديو

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

فيديو

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

تريند الفن.. آخر تصريحات شيرين ومحامي حسام حبيب .. ياسمين عبد العزيز تمر بأزمة صحية

الأسماك فيها دود.. الصيادين تحذر: تلوث المياه وراء الظاهرة| فيديو

إتوكس ياللي بعت اختك .. شقيق ياسمين عبد العزيز يرد: مش هرد على قلة الادب دي وانتي مبتتعلميش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ