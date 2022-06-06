حقه.. أول تعليق من الاتحاد المصري للإسكواش على واقعة محمد الشوربجي.. فيديو

قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، إن اللاعب محمد الشوربجي عاش في إنجلترا 16 عاما وقرر استكمال حياته هناك، معقبا: "قرر تكملة حياته في انجلترا".

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "محمد الشوربجي أخذ القرار منذ حوالي مدة كبيرة، وكانت هناك إشاعات لكنها أصبحت حقيقة وهذا حقه كلاعب محترف وسنه ليس صغيرا".

وأشار: "عندما هاجمته السوشيال ميديا برر أنه لم يلقى الدعم، لكنه تعلم الاسكواش في مصر وسافر من مصر، ونحن في مصر نقدم في حدود إمكانياتنا ونقدم كل ما لدينا".

وأوضح عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش،: "جميع لاعبينا بخير وعندهم انتماء كبير جدا"، مؤكدا: "ما يقوله ليس صحيحا".

