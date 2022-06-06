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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية

بدء أعمال رصف الطرق الرئيسية لقريتي حمرا دوم وأبو حزام بقنا

طريق حمرادوم
طريق حمرادوم

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن بدء أعمال رصف الطرق الرئيسية لمدخل قريتي أبوحزام وحمرا دوم  التابعتين لمركز نجع حمادي، بطول 7 كم، كما أنه جاري العمل في إنشاء مكتب بريد بقرية أبو حزام.

يأتى ذلك ضمن فاعليات «مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية»، والتى تهدف الى إحداث تنمية حقيقية بالقريتين، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القريتين.

 

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وأضاف محافظ قنا ، بأن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المحافظة، تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة للحد من انتشار الخصومات الثأرية، وتغيير الموروث الفكري لدى الأهالي ونبذ العنف والتعصب من أجل التفرغ للبناء والتنمية.

أكد محافظ قنا ، حرص المحافظة على تسخير كافة إمكانياتها، لإحداث تنمية حقيقية بالقريتين تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتوفير مناخ مناسب و فرص عمل حقيقية للشباب.

يذكر أن محافظ قنا دشن مبادرة تنموية لتطوير قريتي حمرا دوم وأبو حزام، التابعتين لمركز نجع حمادي، في يونيو الماضي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالقضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل علي إيجاد حلول فعالة لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إدراج  قريتى حمرا دوم وأبوحزام ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

طريق حمرادوم
طريق حمرادوم
طريق حمرادوم
طريق حمرادوم
طريق حمرادوم
طريق حمرادوم
طريق حمرادوم
قنا قنا بلا خصومات ثأرية أبو حزام حمرا دوم مبادرة

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