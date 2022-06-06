استاذ كبد: صحة إفريقيا أهم المؤتمرات منذ 10 سنوات

قال الدكتور أشرف عمر استاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، إن المؤتمر الإفريقي الأول "صحة إفريقيا" من أهم المؤتمرات التي حدثت منذ ١٠ سنوات على مستوى مصر والوطن العربي.

وأضاف أن هذا المؤتمر طبي واقتصادي وسياسي وهذا لم يتكرر من قبل، وتركيزه على قارة أفريقيا، ومصر كانت من أكثر دول العالم إصابة بفيروس سي أصبحت الدولة الأولى في القضاء على فيروس سي ورئيس الصحة العالمية وجه الشكر للرئيس.

وأوضح أشرف عمر، أن الدول العظمي لم تستطع فعل هذا، على الرغم منه أنه كان مشكلة أمن قومي وتم حلها في وقت قليل وهو شيء يحسب للقيادة السياسية.