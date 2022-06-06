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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بينالي الدرعية تعلن عن بينالي الفنون الاسلامية بجدة

صدى البلد

أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية، إقامة الدورة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية، في صالة الحجاج الغربية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، خلال الفترة من 23 يناير إلى 23 أبريل 2023. حيث سيشرف على تنظيم البينالي فريق عالمي من المتخصصين في مختلف المجالات الفنية، وذلك تحت عنوان "أول بيت".

ويعد هذا الحدث أول بينالي للفنون الإسلامية على مستوى العالم، وسيقام في الخيام الغربية المحاذية لصالة الحجاج التي تم تصميمها من قبل الشركة المعمارية SOM عام 1981، وحازت حينها على جائزة آغا خان للعمارة عام 1983. وسيحتوي الموقع على قسم يمتد على مساحة 70,000 متر مربع أُنشئ خصيصا ليضم المرافق المخصصة لاستضافة فعاليات البينالي، وتشمل قاعات المعرض، المسرح، المسجد، الورش الفنية، وقاعات الندوات التي ستقام فيها مختلف فعاليات البرنامج الثقافي التابع للبينالي، إضافة إلى تشكيلة من المتاجر والمقاهي والمطاعم.

ويأتي هذا الموقع الجديد ثمرة للتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة النقل وهيئة الطيران المدني، وسيسهم في إثراء دور صالة الحجاج عبر الاحتفاء بالثقافة والفنون الإسلامية، ورفد المشهد الفني المحلي في جدة والمملكة على مدار العام، ويأتي البينالي في قسمين مترابطين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، يقدمان حوارا متناغما بين المواقع المقدسة وطقوس العبادات التي تلهم الفنانين لتصويرها وترجمتها، وتوثيق انعكاساتها على وجدان الفرد والجماعة.

كما سيتم إنشاء مكان مخصص لهذا الغرض تبلغ مساحته 70 ألف متر مربع للبينالي، مع مرافق مثل مساحات العرض والمسرح والمسجد وورش العمل والفصول الدراسية ومحلات البيع بالتجزئة ومنافذ تناول الطعام.

وقالت آية البكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية "إن البينالي سيوفر بيئة معاصرة ديناميكية للفنون الإسلامية إذ يضم ممارسين بارزين من المملكة العربية السعودية وحول العالم". 

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 أول بيت
 



يقام الحدث تحت شعار "أول بيت"، إذ يستخدم مصطلح أول بيت في القرآن للدلالة على الكعبة المشرفة، ويبحث موضوع البينالي في كيفية إلهام الكعبة والمسجد النبوي في المدينة المنورة للمسلمين  في جميع أنحاء العالم، مما يخلق إحساسًا بالانتماء داخل منازلهم.

وسيتم تنسيق المعارض والمنشآت الخارجية على هذا النحو لخلق حوار بين المواقع المقدسة والطقوس. وسيكون موضوع المعارض الداخلية هو الاتجاه المقدس (القبلة)، مع التركيز على مكة المكرمة.

وستكون الأعمال عبارة عن إبداعات معاصرة وأغراض تاريخية، كما سيتم عرض القطع الأثرية الموجودة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة داخل جناحين منفصلين.


وقد تم تشكيل فريق تنظيمي دولي لتشكيل للمشاركة في بينالي الفنون الإسلامية. ومنهم الباحث وعالم الآثار السعودي سعد الراشد، والدكتورة أمنية عبد البر، زميلة صندوق بركات في متحف فيكتوريا وألبرت؛ وكذلك جوليان رابي، وهو المدير الفخري للمتحف الوطني للفنون الآسيوية.

بينالي بينالي الدرعية المملكة العربية السعودية الفنون الإسلامية أمنية عبد البر

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