حريق بنجلاديش| نار مشتعلة منذ 3 أيام وعشرات الضحايا.. فيديو

عرضت قناة العربية تقريرا عن حريق بنجلاديش الذي أدى إلى مقتل 41 شخصا منهم 9 من رجال الإطفاء، وإصابة 200 آخرين، وتكافح السلطات لإخماد الحريق الذي شب - لليوم الثالث على التوالي - في مخازن للحاويات يحتوي على مواد كيماوية.

وقال أحد شهود العيان إن الحريق حدث حوالي الساعة 9:00 مساء وبعد نشوب الحريق بساعتين حدث إنفجار ضخم وتأثرت كل المناطق المحيطه بشكل كبير في نطاق 5 كيلو متر ؛ وحتى الآن قوات الجيش والشرطة في بنجلاديش لم تستطع السيطرة على الحريق، وتحول لون السماء إلى اللون البرتقالي واهتزت كل المنازل المحيطة وسمع دوي الإنفجار على بعد كيلو متر .

وتتزايد أعداد الأسر أمام المستشفيات للإطمئنان على ذويهم أو البحث عن جثثهم وبعض الأشخاص تأتي لإعطاء عينة من الحمض النووي للتعرف على إذا كان هناك جثث مجهولة الهوية ؛ وتم تجميع أكثر من 12 عينة ؛ لكن للحصول على النتائج سيتم الإنتظار بعض الوقت وقد يستغرق حوالي شهر لإستخراج نتيجة الفحص وتستمر محاولات الإطفاء أيام متتالية ولم يتم إخماد الحريق بشكل كامل حتى الأن .