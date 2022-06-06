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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حريق بنجلاديش| نار مشتعلة منذ 3 أيام وعشرات الضحايا.. فيديو

الحريق
الحريق

عرضت قناة العربية تقريرا عن حريق بنجلاديش الذي أدى إلى مقتل 41 شخصا منهم 9 من رجال الإطفاء، وإصابة 200 آخرين، وتكافح السلطات لإخماد الحريق الذي شب - لليوم الثالث على التوالي - في مخازن للحاويات يحتوي على مواد كيماوية.

وقال أحد شهود العيان إن الحريق حدث حوالي الساعة 9:00 مساء وبعد نشوب الحريق بساعتين حدث إنفجار ضخم وتأثرت كل المناطق المحيطه بشكل كبير في نطاق 5 كيلو متر ؛  وحتى الآن قوات الجيش والشرطة في بنجلاديش لم تستطع السيطرة على الحريق، وتحول لون السماء إلى اللون البرتقالي واهتزت كل المنازل المحيطة وسمع دوي الإنفجار على بعد كيلو متر .

وتتزايد أعداد الأسر أمام المستشفيات للإطمئنان على ذويهم أو البحث عن جثثهم وبعض الأشخاص تأتي لإعطاء عينة من الحمض النووي للتعرف على إذا كان هناك جثث مجهولة الهوية ؛ وتم تجميع أكثر من 12 عينة ؛ لكن للحصول على النتائج سيتم الإنتظار بعض الوقت وقد يستغرق حوالي شهر لإستخراج نتيجة الفحص وتستمر محاولات الإطفاء أيام متتالية ولم يتم إخماد الحريق بشكل كامل حتى الأن .

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