عوض تاج الدين: جهود مصر في مكافحة الملاريا حققت معجزة.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن كل المستشفيات والكوادر الطبية تعمل بكل جهد وتقوم بدور عظيم.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، ان مصر أصبحت خالية من فيروس سي، مشيرا إلى أن الدولة ونجحت في القضاء عليه.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئن الصحية، أن جهود مصر في مكافحة مرض الملاريا، كانت بمثابة معجزة، مؤكدا أنه لا يوجد لقاح لهذا المرض حتى الأن.

وأشار تاج الدين إلى أن نسبة الدرن والسل والملاريا أصبحت قليلة، وكلها أحد الأسباب الرئيسية للالتهاب الكبدي