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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوض تاج الدين: جهود مصر في مكافحة الملاريا حققت معجزة.. فيديو

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن كل المستشفيات والكوادر الطبية تعمل بكل جهد وتقوم بدور عظيم.

 

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، ان مصر أصبحت خالية من فيروس سي، مشيرا إلى أن الدولة ونجحت في القضاء عليه.

 

وتابع  مستشار رئيس الجمهورية للشئن الصحية، أن جهود مصر في مكافحة مرض الملاريا، كانت بمثابة معجزة، مؤكدا أنه لا يوجد لقاح لهذا المرض حتى الأن.

 

وأشار تاج الدين إلى أن نسبة الدرن والسل والملاريا أصبحت قليلة، وكلها أحد الأسباب الرئيسية للالتهاب الكبدي 

محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية المستشفى فيروس سي رئيس الجمهورية

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