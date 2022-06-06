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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء: رفع العداد حال التأخر في سداد متأخرات الفواتير لأكثر من شهرين

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن  دفع الفواتير إلكترونيا يساعد في عدم تراكم الفواتير على المواطن.

 

 وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” تراكم الفواتير يؤدي إلى تواجد متأخرات مالية على المواطن وقد تتسبب في رفع العداد ”.

 

 وتابع أيمن حمزة:" طبقا للوائج يتم رفع العداد بعد شهرين من عدم سداد فواتير الكهرباء والمتأخرات".

 

وأكمل أيمن حمزة:"  يمكن للمواطن سداد الفواتير إلكترونيًا والاستعلام عنها من ماكينات «إيه تي إم» المختلفة، وتم التعاقد مع بعض الأجهزة يمكن للمواطنين من خلالها الدفع عن طريق الكروت البنكية من المنزل.

 

وأضاف أيمن حمزة، :"هناك منصة إلكترونية وكروت الشحن (العدادات مسبقة الدفع)؛ يمكن من خلالها التعامل بشكل إلكتروني دون الذهاب لفرع شركة الكهرباء.

 

وفيما يخص شكاوى الكهرباء، أوضح أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه يمكن للمواطن تقديم شكاوى الكهرباء إلكترونيًا من خلال شركة مستقلة في هذا الصدد، إلى جانب تقديم الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية التي تقدم خدمات عدة منها الحصول على عدة خدمات.

الكهرباء عداد فواتير استهلاك اخبار التوك شو

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