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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معهد بحوث البترول: هناك تواصل مع الشركات عبر تقديم خدمات لهم.. فيديو

المعهد
المعهد

قال الدكتور ياسر مصطفي مدير معهد بحوث البترول إن هناك تواصل مباشر بين المعهد ومعظم شركات البترول من خلال تقديم خدمات ولدينا معامل مركزية على أعلى تقنيات لحل جميع المشكلات.

وأضاف "مصطفى" خلال حواره التليفزيوني على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن المعهد لديه أجهزة حديثة وأشخاص مدربين على أكفأ مستوى لحل جميع المشاكل المتعلقة بشركات البترول.

وتابع مدير معهد بحوث البترول أن هناك أشخاصا كثيرون يخرجون من المعهد لمهمات علمية هامة وبعد خروجهم لتلك المهمات يحرص الطرف الآخر التمسك بهم وهذا يؤكد جودة البحث العلمي لدى المعهد.

البحث العلمي البترول شركات البترول معهد بحوث البترول قناة إكسترا نيوز

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