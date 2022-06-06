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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز :المسئول الهندوسي المسيئ للنبي تحدث ببذاءه وتفاهه..فيديو

صدى البلد

قال الإعلامي محمد الباز، إن المسئول الهندوسي الذي أساء للنبي؛ تافه وتحدث ببذاءه، ولكن هو لم يهاجم الرسول، وإنما سخر من المسلمين

 

وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن أحد المسئولين “الهندوس”، لم يكن ليتجرا على الإساءة للنبي،إلا بسبب ما دونته كتب السيرة والسنة.

 

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن ما قاله المسؤول الهندوسي عن زواج الرسول من السيدة عائشة، مردود عليه، لكن عدد من كتاب السيرة يصرون أن الرسول تزوج من عائشة وعمرها 6 سنوات.

 

وأشار الباز إلى أنه يجب على من يرون أنفسهم  حراس الدين الإسلامي، أن يقوموا بتنقية التراث مما دس عليه، فمن يهاجموا الرسول استندوا إلى ما جاء في البخاري ومسلم وكتب السيرة التي قُدست

محمد الباز السيدة عائشة الرسول النبي زواج

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