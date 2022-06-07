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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. كلية التربية جامعة عين شمس تناقش طرق حل المتباينات في الرياضيات.. البحوث الفلكية تعقد ورش عمل للمدرسين بوزارة التربية والتعليم...الفرصة الأخيرة للتسجيل اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

غدا.. كلية التربية جامعة عين شمس تناقش طرق حل المتباينات في الرياضيات

ينظم قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية  سلسلة حلقات منفصلة تحت عنوان طرق حل المتباينات الدالية ذات المتغيرين "الرياضيات ...  " غدًا الأربعاء  ٨/٦/٢٠٢٢  وذلك فى تمام الساعة ٢ بعد الظهر On line على مايكروسوفت تيمز

 


البحوث الفلكية تعقد ورش عمل للمدرسين بوزارة التربية والتعليم...الفرصة الأخيرة للتسجيل اليوم
ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس  (NASE)  التابعة للإتحاد الدولى الفلكى عدد من ورش العمل للمدرسين بوزارة التربية والتعليم.


اليوم .. انطلاق معرض الدراسة في اليابان بـ جامعة عين شمس

ينطلق معرض الدراسة في اليابان بجامعة عين شمس،اليوم  الثلاثاء  7 يونيو - بمدرج المحلاوي - كلية الطب جامعة عين شمس الساعة 12 ظهرا.

 

ننشر تفاصيل اختبارات التقديم للجامعات الأهلية

أعلنت الجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٤/٦/٢٠٢٢ وحتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ أو العام السابق ٢٠٢٠-٢٠٢١ بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

 

التعليم المدمج يمد فترة التسجيل لـ تيرم دور مارس حتى نهاية الاسبوع


أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، بمد فترة التسجيل بالترم الاساسى الحالى دور مارس - امتحانات يوليو ٢٠٢٢ ، حتى نهاية هذا الاسبوع .

 


١٤ يونيو … تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق برنامج عن تصميم المناهج

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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