التعليم المدمج يمد فترة التسجيل لـ تيرم دور مارس حتى نهاية الاسبوع

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، بمد فترة التسجيل بالترم الاساسى الحالى دور مارس - امتحانات يوليو ٢٠٢٢ ، حتى نهاية هذا الاسبوع .



على الجانب الاخر ، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن مشروعات التطوير التي توليها الجامعة اهتمامًا كبيرًا لتطوير معهد الأورام والمستشفيات التابعة له، ومنها معهد الأورام القديم، والمبنى الجنوبي للمعهد، ومشروع تطوير مستشفى الثدي بالتجمع الأول، بالإضافة إلى بناء المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 والذي تم قطع شوط كبير فيه وسوف يتم افتتاح المرحلة الأولى منه قريبًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تعمل على قدم وساق لتطوير مستشفى أورام الثدي بالتجمع، والذي تُجرى به توسعات بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية بتكلفة إجمالية تصل إلى 192 مليون جنيه، حيث يشمل التطوير البنية التحتية والطبية سواء الكشف المبكر والتوعية والعلاج، وزيادة العيادات الخارجية، وإنشاء استراحات للمرضى، ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائي.

وأوضح الدكتور الخشت، أن أعمال التطوير بمستشفى الثدي تتضمن استحداث قسم العلاج الإشعاعي وزيادة الطاقة الاستيعابية والأجهزة الطبية الحديثة بقسم الأشعة التشخيصية من 3 أجهزة إلى 8 أجهزة، وإنشاء صيدلية إكلينيكية جديدة تضم 6 أجهزة طبية جديدة، وزيادة عدد العيادات الخارجية بالمستشفى من 5 إلى 16 عيادة، وزيادة العدد في قسم العلاج الكيميائي ليُصبح 36 بدلاً من 24، وزيادة مساحة انتظار العيادات الخارجية وقسم العلاج الكيميائي، وزيادة الطاقة الاستيعابية ومساحات الانتظار في قسم صيدلية صرف الأدوية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة نجحت في رفع معدلات الإنجاز في المعهد القومي للأورام الجديد مستشفى 500 500، والذي يُعد أكبر مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل في العالم لعلاج مختلف أنواع الأورام لجميع الأعمار، وتم إنجاز ما يزيد على 70 % من أعمال المرحلة الأولى له، وانتهت الجامعة من واجهات المبنى الأمامي ونسبة عالية من التشطيبات والاليكتروميكانيكال، وتتم حاليًا إجراءات شراء الأجهزة الطبية وجميع المستلزمات ليتم افتتاح المرحلة الأولى به خلال شهور.