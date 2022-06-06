عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لعدم وجود محامين باللجنة

مها أبو بكر: مشروع قانون الأحوال الشخصية سيخرج أعرج

الطلاق
الطلاق

وجهت مها أبو بكر، المحامية المتخصصة في شئون الأسرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالأسرة المصرية، مضيفة «ريقنا نشف» خلال عقدين بسبب الأحوال الشخصية .

وتابعت مها أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القضاء المصري مستقل ويحظى باحترام وتقدير الجميع.

ولفتت مها أبو بكر، المحامية المتخصصة في شئون الأسرة، إلى أن الخلع أكثر قانون إنساني تم تشريعه، موضحة أن اللجنة الحالية بتشكيلها المعلن من قبل وزير العدل ستخرج مشروع قانون أحوال شخصية أعرج لعدم وجود محامين بين أعضائها.

واستطردت مها أبو بكر، أنه يجب ضم محامين أصحاب خبرة للجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولا بد من مشاركة مجتمعية في اللجنة، مشيرة إلى أن القاضي يحكم بناء على الأوراق التي يقدمها له المحامي الذي يجمعها من خلال تعامله مع مختلف الأطراف.

مها أبو بكر شئون الأسرة عبد الفتاح السيسي أحمد موسى الاحوال الشخصية قانون الأحوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

هروب أهل المتهم باغتصاب طفلة المنوفية.. ووالدها: قالها هدبحك وبنتي حافظة القرآن

موضوعات متعلقة

نائبة: سأتقدم بمشروع قانون الأحوال الشخصية إلى اللجنة المشكّلة لتعديله

ترشيحاتنا

زيلينسكي: الوضع في شرق أوكرانيا صعب.. ونتقدم على الروس الأكثر قوة

بريطانيا تسجل 73 إصابة جديدة بـ جدري القرود

لميس الحديدي: على وزير الرياضة تقييم الأوضاع داخل 3 اتحادات

تركيا تبلغ حلف الناتو اعتماد صيغة اسمها الجديد

آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

مندوب روسيا بالأمم المتحدة ينسحب من جلسة أممية بسبب رئيس المجلس الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفسح واستخرج بطاقتك فوري.. تفاصيل وتسهيلات استخراج البطاقة الشخصية من المولات

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

فيديو

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

النهاية ستكون قريبة.. إفرو يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض خطير

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ