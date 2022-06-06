مها أبو بكر: مشروع قانون الأحوال الشخصية سيخرج أعرج

لعدم وجود محامين باللجنة

وجهت مها أبو بكر، المحامية المتخصصة في شئون الأسرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالأسرة المصرية، مضيفة «ريقنا نشف» خلال عقدين بسبب الأحوال الشخصية .

وتابعت مها أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القضاء المصري مستقل ويحظى باحترام وتقدير الجميع.

ولفتت مها أبو بكر، المحامية المتخصصة في شئون الأسرة، إلى أن الخلع أكثر قانون إنساني تم تشريعه، موضحة أن اللجنة الحالية بتشكيلها المعلن من قبل وزير العدل ستخرج مشروع قانون أحوال شخصية أعرج لعدم وجود محامين بين أعضائها.

واستطردت مها أبو بكر، أنه يجب ضم محامين أصحاب خبرة للجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولا بد من مشاركة مجتمعية في اللجنة، مشيرة إلى أن القاضي يحكم بناء على الأوراق التي يقدمها له المحامي الذي يجمعها من خلال تعامله مع مختلف الأطراف.