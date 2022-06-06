هي دي القاعدة.. عمرو أديب: الناس بتعمل مشروعات علشان تبيعها..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل دول العالم يأتي عليها وقت وتتجه إلى بيع جزء من مشاريع كبرى لديها لجذب مزيد من الاستثمارات والأموال.

وأضاف أديب في برنامجه " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر":"الناس بتعمل مشروعات عشان تبيعها وهذه هي القاعدة ".

وتابع :"بيع حصص من شركات للاستثمار توفر لنا أموالا وسيولة من أجل التطوير بشكل أكبر والحفاظ على الاستثمارات وزيادة حجم الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل ".

وأكمل عمرو اديب:" شركة موانئ دبي باعت جزءا من حصتها لجذب المزيد من الاستثمارات، مضيفا:" الناس ساعات بتحتاج سيولة وكاش ".