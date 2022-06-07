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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالهادي: 35% من أطباء الأسنان بالقاهرة والجيزة.. والصعيد لا يمثل سوى 6%|فيديو

طب الأسنان
طب الأسنان

قال دكتور حسين عبد الهادي، وكيل نقابة أطباء الأسنان، إنه عملنا على حصر لأعداد الطلاب الحاليين في الجامعات، خاصة بعد أن كان عام 2020، هو عام البطالة لأطباء الأسنان.

 

وأضاف حسين عبد الهادي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه نواجه مشكلة سوء توزيع، لأطباء الأسنان، مشيرا إلى أن أعداد الأطباء في القاهرة والجيزة تمثل 35%، بينما محافظات الصعيد لا تمثل سوى 6%.

 

وتابع  وكيل نقابة أطباء الأسنان، أن محافظة الوادي الجديد، لا يوجد بها سوى 80 طبيب أسنان فقط، وهو ما يمثل مشكلة.

 


وأشار حسين عبد الهادي  إلى أن الدول العربية لديها اكتفاء ذاتي من أطباء الأسنان، كما أن هناك نقصا في عدد أطباء الأسنان في أفريقيا وتشاد بها 14 طبيبا فقط .

 

وأكد وكيل نقابة أطباء الأسنان، أنه قد نواجه مشكلة بطالة في قطاع طب الأسنان.

 

الوادى الجديد الجيزة محافظات الصعيد أطباء الأسنان محافظة الوادى الجديد

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