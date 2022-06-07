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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقة كيم كارداشيان.. مايا دياب تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

مايا دياب
مايا دياب

اثارت الفنانة مايا دياب جدل واسع عقب نشرها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، بإطلالات جريئة ومختلفة تشبه لإطلالات نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلقت مايا دياب علي الصور كاتبة: “لا يجب أن أبقي صوري الجميلة في مكتبتي لفترة طويلة #MayaDiab”.

وقارن متابعي مايا دياب ورواد السوشيال ميديا، إطلالات مايا دياب في الصور والتشابه بينها مع إطلالات كيم كاردشيان بنسبة كبيرة، وجاءت التعليلقات كالاتي:

“لن تصبحي كيم كارداشيان - كيم كارداشيان ستايل - كيم كاردشيان العرب”.

لكل أم عانت وشفيت.. مايا دياب تطرح أغنية أمى يا أمى

أمي يا أمي .. مايا دياب تطلق أحدث أغانيها غدا

يذكر أنه طرحت الفنانة مايا دياب أغنية "أمى يا أمى" وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين".

الأغنية كلمات منير بو عساف الحان وتوزيع هادي شرارة وصورتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة مع المخرج رجا نعمة.

وكانت قد روجت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، لأحدث أغانيها وهي بعنوان"امي يا أمي"، ونشرت البوستر الترويجي من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت مايا دياب معلقة من خلال البوستر:"من أصعب اللحظات اللي بتعيشها الأم بحياتها هي اللحظة اللي بتعرف إنه بداخلها طفل مريض أو رح يخلق قبل وقته مع كل مشاكل الولادة المبكرة.. وممكن ما يقدر يكمل الحياة إلا بمرض معين ومشاكل صحية ما بحسّ فيها إلا هي"إمّي يا إمّي.

وتابعت: أغنية بقدمها لكل أم عانت وشفيت من معاناتها ولكل أم بعدها عم تعاني مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي بمشاكل ما بتخلص كل الحياةبتسمعوها وبتشوفوها غدا الأربعاء ١ يونيو على قناتي الخاصة على يوتيوب شكر كبير لكل شخص شاركني هالرسالة بهالعمل اللي بتمنى يوصل لقلوبكم متل ما وصل لقلبي". 

وتعيش مايا دياب حالة من النشاط الفني، حيث طرحت آخر أغنياتها، والتي تحمل اسم “أكتر شوية”، من تأليف وألحان عزيز الشافعي وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: “أكتر شوية اهتم بيا، أكتر شوية وأسأل عليا، قدر تتقدر تتغندر تتمنظر، تأمر تتأمر دلع تتدلع، تتظبط تتشرط تحكم وتقرر، تاخد عنيا أكتر شوية”. 

الفنانة مايا دياب مايا دياب كيم كاردشيان كاردشيان أغنية أمي يا أمي

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