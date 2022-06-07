عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم.. ياسمين عبد العزيز تجري الجراحة الخامسة.. خروج هلا رشدي.. وأنغام تتعافى

مستشفى النجوم
مستشفى النجوم

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، من أبرزهم ياسمين عبد العزيز، هلا رشدي، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية.

 

ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد اجرائها عملية جراحية.

وقبل يومين، وصلت النجمة ياسمين عبد العزيز، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة، وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لأربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ، والتي اجراها لها الطبيب المعالج لها بسويسرا .

بينما كتبت ياسمين عبد العزيز  عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".

كما نشر الفنان احمد العوضي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في اول ظهور له بعد وعكة ياسمين عبد العزيز الصحية.

 

هلا رشدي

خرجت الفنانة هلا رشدي، من المستشفى صباح اليوم الأثنين بعد خضوعها لعملية جراحية، مؤخرًا، في منطقة الظهر، بسبب مشكلات في بعض الفقرات. 

كانت كشفت الفنانة هلا رشدي عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية في الظهر، وقالت «هلا» في تصريحات صحفية: "الحمد لله خضعت لعملية جراحية في منطقة الظهر نتيجة فرقعة بعض الفقرات ما تسبب في عدم قدرتى على المشى والنوم.

وأضافت هلا رشدي: استغرقت فى العملية حوالى 4 ساعات والحمد لله حاليًا الحالة مستقرة وأترك المستشفى بعد غدٍ بعد الاطمئنان على حالتى الصحية، مشيرة إلى أن الطبيب المعالج أمر بالراحة التامة نحو شهر.

وشاركت هلا رشدي، مؤخرًا متابعيها صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "بصوا هوه أنا مابحبش الكلام ده بس بناء على إلحاح المرافقين قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخله أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله ولما اطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول لا إله إلا الله".

 

أبو الليف

تعرض الفنان نادر أبو الليف لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس.

وتحسنت حالته حاليا وتوجه بالشكر من خلال حسابه على فيسبوك للدكتور المعالج له".

 

أنغام

تتحسن الحالة الصحية للمطربة الكبيرة أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية  دقيقة في الكتف، وعلم صدى البلد من مصدر قريب منها أنها بخير وتتابع العلاج الطبيعي في المنزل".

وكانت قد طمأنت أنغام جمهورها من خلال حسابها على تويتر وكتبت: "شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني ،ممتنه لكم لكل اهلي واصحابي واحبابي.. الف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة".

وكشفت الفنانة أنغام عن حالتها الصحية عقب تعرضها لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

 

عبد الرحمن أبو زهرة

كشف الموسيقار الدكتور أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد الإصابة التى ألمت به مؤخرًا وإجراء عملية جراحية له فى الحوض.

قال أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه للمرة الرابعة يتم نقله للعناية المركزة، موضحا أنه في كل مرة كان ينتقل فيها للعناية المركزة يأتي بسبب انتكاسة في صحته وفقدانه للوعى.

وأشار إلى أنه يفقد الوعي في بعض الأحيان ويستعيده في أحيان أخرى، غير أنه شدد على كونه يخضع لرعاية متكاملة في المستشفى الذي يعالج به، متحدثا عن صعوبات متفاوتة في عملية تلقي الطعام.

 

مفيد فوزى

كشف الإعلامية حنان مفيد فوزى  عن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى عقب رحيل الفنان سمير صبرى والكاتب صلاح منتصر حيث عاد إلى منزله وخرج من المستشفى. 

وقالت حنان مفيد فوزى فى تصريح لـ “صدى البلد”  إن والدها حاليا بصحة جيدة وفى تحسن كبير. 

وفاجأ الإعلامي الكبير مفيد فوزي، جمهوره ومحبيه، بتعرضه لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، ما أثار قلقهم عليه، حيث أصابه الجفاف، واضطر لتعليق محاليل له ليتم علاج الأمر.

 

مصطفى كامل

نشر الفنان مصطفى كامل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى. 

وقال مصطفى كامل : "بسم الله الرحمن الرحيم، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد كل الحمد، ولك الشكر كل الشكر، أنت الشافي والمنجي ولك الأمر يا ربي من قبل ومن بعد، أشكرك يا ربي عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك، حفظتني وشملتني بعزتك وقدرتك".

وأوضح مصطفى كامل : "شعرت أنها النهاية حقاً في لحظة، عينان لا ترى، يدان ترتعشان على تارة القيادة، قبضة بالصدر، عقل غير موجود، أقسم بالله لسان لم ينطق إلا بكلمتين لزوجتي، الحقوني أنا بموت دلوقتي على كوبري أكتوبر وعايزكم تلحقوني أموت في بيتي، ونطقت الشهادتين طوال عشر دقائق فوق كوبري أكتوبر، واستسلمت لقضائك وأعدتني بقدرتك وحدك إلى الحياة، بعد أن وصل نجلي فتحي إلى مكاني وأنا منتهي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، اللهم ثبتني على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله".

ياسمين عبد العزيز هلا رشدي أبو الليف أنغام عبد الرحمن أبو زهرة مفيد فوزي مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

موضوعات متعلقة

تطورات أزمة وحش الكون.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة أحمد العوضي وتعلق: هيجبلي جلطة.. والزوج يصر على حبه

قصة وفاة سوسن ربيع بـ كورونا وآخر رسالة تركتها لابنها

رهبة ورعب.. أول لقاء جمع بين محمود مرسي وطارق لطفي

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

رغم التحذير.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يسخر من بيان محاميها: ضربني واشتكى

لا تستطيع أن تلبس بحريتها.. إنجي كيوان: أنا معرضة للتحرش الجنسي يوميا

السوشيال ميديا تكشف خلافات النجوم.. ياسمين عبدالعزيز تلغي متابعة أحمد العوضي.. وبلوك زوجة حسن أبوالروس ودينا الشربيني يحدث جدلًا

حسن أبو الروس يثير الجدل بمشهد أذان الفجر في مسلسل ريفو

ترشيحاتنا

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

الكنيست الإسرائيلي يسقط قانون شرعنة الاحتلال في الضفة الغربية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

سر طلب الفنانة آمال رمزي الحصول على لقب الدنجوان.. واسمها الحقيقي

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح 74.77 %

تسريب نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2022 قبل اعتمادها رسميًا..والمحافظة: غير صحيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ