مستشفى النجوم.. ياسمين عبد العزيز تجري الجراحة الخامسة.. خروج هلا رشدي.. وأنغام تتعافى

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، من أبرزهم ياسمين عبد العزيز، هلا رشدي، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية.

ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد اجرائها عملية جراحية.

وقبل يومين، وصلت النجمة ياسمين عبد العزيز، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة، وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لأربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ، والتي اجراها لها الطبيب المعالج لها بسويسرا .

بينما كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".

كما نشر الفنان احمد العوضي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في اول ظهور له بعد وعكة ياسمين عبد العزيز الصحية.

هلا رشدي

خرجت الفنانة هلا رشدي، من المستشفى صباح اليوم الأثنين بعد خضوعها لعملية جراحية، مؤخرًا، في منطقة الظهر، بسبب مشكلات في بعض الفقرات.

كانت كشفت الفنانة هلا رشدي عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية في الظهر، وقالت «هلا» في تصريحات صحفية: "الحمد لله خضعت لعملية جراحية في منطقة الظهر نتيجة فرقعة بعض الفقرات ما تسبب في عدم قدرتى على المشى والنوم.

وأضافت هلا رشدي: استغرقت فى العملية حوالى 4 ساعات والحمد لله حاليًا الحالة مستقرة وأترك المستشفى بعد غدٍ بعد الاطمئنان على حالتى الصحية، مشيرة إلى أن الطبيب المعالج أمر بالراحة التامة نحو شهر.

وشاركت هلا رشدي، مؤخرًا متابعيها صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "بصوا هوه أنا مابحبش الكلام ده بس بناء على إلحاح المرافقين قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخله أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله ولما اطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول لا إله إلا الله".

أبو الليف

تعرض الفنان نادر أبو الليف لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس.

وتحسنت حالته حاليا وتوجه بالشكر من خلال حسابه على فيسبوك للدكتور المعالج له".

أنغام

تتحسن الحالة الصحية للمطربة الكبيرة أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، وعلم صدى البلد من مصدر قريب منها أنها بخير وتتابع العلاج الطبيعي في المنزل".

وكانت قد طمأنت أنغام جمهورها من خلال حسابها على تويتر وكتبت: "شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني ،ممتنه لكم لكل اهلي واصحابي واحبابي.. الف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة".

وكشفت الفنانة أنغام عن حالتها الصحية عقب تعرضها لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

عبد الرحمن أبو زهرة

كشف الموسيقار الدكتور أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد الإصابة التى ألمت به مؤخرًا وإجراء عملية جراحية له فى الحوض.

قال أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه للمرة الرابعة يتم نقله للعناية المركزة، موضحا أنه في كل مرة كان ينتقل فيها للعناية المركزة يأتي بسبب انتكاسة في صحته وفقدانه للوعى.

وأشار إلى أنه يفقد الوعي في بعض الأحيان ويستعيده في أحيان أخرى، غير أنه شدد على كونه يخضع لرعاية متكاملة في المستشفى الذي يعالج به، متحدثا عن صعوبات متفاوتة في عملية تلقي الطعام.

مفيد فوزى

كشف الإعلامية حنان مفيد فوزى عن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى عقب رحيل الفنان سمير صبرى والكاتب صلاح منتصر حيث عاد إلى منزله وخرج من المستشفى.

وقالت حنان مفيد فوزى فى تصريح لـ “صدى البلد” إن والدها حاليا بصحة جيدة وفى تحسن كبير.

وفاجأ الإعلامي الكبير مفيد فوزي، جمهوره ومحبيه، بتعرضه لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، ما أثار قلقهم عليه، حيث أصابه الجفاف، واضطر لتعليق محاليل له ليتم علاج الأمر.

مصطفى كامل

نشر الفنان مصطفى كامل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى.

وقال مصطفى كامل : "بسم الله الرحمن الرحيم، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد كل الحمد، ولك الشكر كل الشكر، أنت الشافي والمنجي ولك الأمر يا ربي من قبل ومن بعد، أشكرك يا ربي عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك، حفظتني وشملتني بعزتك وقدرتك".

وأوضح مصطفى كامل : "شعرت أنها النهاية حقاً في لحظة، عينان لا ترى، يدان ترتعشان على تارة القيادة، قبضة بالصدر، عقل غير موجود، أقسم بالله لسان لم ينطق إلا بكلمتين لزوجتي، الحقوني أنا بموت دلوقتي على كوبري أكتوبر وعايزكم تلحقوني أموت في بيتي، ونطقت الشهادتين طوال عشر دقائق فوق كوبري أكتوبر، واستسلمت لقضائك وأعدتني بقدرتك وحدك إلى الحياة، بعد أن وصل نجلي فتحي إلى مكاني وأنا منتهي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، اللهم ثبتني على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله".