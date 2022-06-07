بلومبرج: العقوبات الغربية على روسيا أضرت العالم بأسره

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا أثبتت أنها غير فعالة وأضرت العالم بأسره.

وقال بانكاج ميشرا، المعلق في وكالة "بلومبرج"، إن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا تدابير تقييدية ضد موسكو دون مراعاة تداعيات الخطوة على الدول الأخرى.

وأضاف الخبير قائلا: "بالتأكيد الخطوات غير المنهجية القائمة بشكل أساسي على المصلحة الذاتية كان مصيرها دائما الفشل". وشدد على أن الدول الغربية فشلت في الضغط على روسيا بمساعدة العقوبات.

وأوضح ميشرا موقفه قائلا: "غير فعالة حتى ضد الأنظمة الضعيفة مثل كوبا، فشلت العقوبات كما كان متوقعا في إيقاف الزعيم الروسي، بينما عرضت مليارات الأشخاص حول العالم للتضخم والجوع".

وحذرت الأمم المتحدة عدة مرات من حدوث أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب. واتهمت الدول الغربية روسيا بعرقلة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، من جهتها رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد مشاكل في تصدير الحبوب من أوكرانيا. ودعا الرئيس الروسي السلطات الأوكرانية لإخلاء الموانئ من أجل المرور الآمن للسفن.

كذلك أشار بوتين إلى أنه يمكن أيضا تصدير الحبوب على طول نهر الدانوب عبر رومانيا وهنغاريا وبولندا. وأوضح أن أرخص طريق يمر عبر بيلاروس، لكن من أجل ذلك يجب على الدول الغربية رفع العقوبات.