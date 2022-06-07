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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تنظم زيارات إشرافية لمتابعة تنفيذ حملة تنظيم الأسرة خلال شهر يونيو

صدى البلد

نفذت وزارة الصحة والسكان خطة عمل للمتابعة  والتقييم والتغطية  الإشرافية لحملة تنظيم الأسرة التى تم إطلاقها بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو الحالى، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار  القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بضرورة المتابعة الدورية للحملة بالمحافظات.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه تضمنت الخطة المرور على محافظات  الفيوم، وبنى سويف، و المنيا، و الأقصر، و أسوان، و سوهاج، وقنا، وأسيوط، والبحيرة، وكفر الشيخ، وذلك من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة للوقوف على مدى توافر الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً طويلة المفعول، و أيضًا توافر مستلزمات مكافحة العدوى بالوحدات  و المواد الإعلامية اللازمة للتوعية.

وأضاف أن الوزارة نفذت أول زيارة إشرافية، يوم الخميس الماضى، لمحافظة الفيوم حيث تم المرور على أربع إدارات صحية هي " يوسف الصديق- إطسا- أبشواي -  ومركز الفيوم "، مشيراً أنه قامت كل مجموعة من الفريق المركزي بالمرور  على 3 وحدات صحية ومستشفى وعيادة متنقلة بكل إدارة، ويأتي هذا من منطلق الاهتمام بالقضية السكانية وخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية والمساهمة في جودة الحياة الصحية للأسر المصرية .

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم انه خلال الزيارة تم متابعة صرف الوسائل وتوافر الأطباء المدربين على معايير تنظيم الأسرة من " المشورة و صرف و تركيب الوسائل "، وكذلك متابعة فريق التمريض والوقوف على مدى تدريبهم على تقديم المشورة ومعايير صرف الوسائل لاعضاء هيئة التمريض ، و تطبيق معايير مكافحة العدوى والتعامل مع المنتفعات، موضحة أنه قام الفريق بعمل استبيان لبعض المنتفعات ومناقشة أرائهم وأفكارهم ومدى رضائهم عن  تقديم خدمات تنظيم الأسرة  بالوحدات التي تم زياراتها.

وأضافت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، أنه تم متابعة المستشفيات المطبق بها برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة  و إنجاز  تلك المستشفيات في تطبيق برنامج تركيب وسائل تنظيم الحمل  أثناء الولادة القيصرية، والذي يعتبر من التدخلات الحديثة لقطاع السكان لحماية السيدات من الحمل غير المرغوب فيه، وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

وتابعت"عبدالمجيد" أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من الحملة اليوم  في محافظات  كفر الشيخ، والقاهرة، والدقهلية، والغربية، و بورسعيد، وسوهاج،و مطروح، والفيوم، والوادي الجديد،  والبحيرة، وشمال سيناء، وقنا، والاقصر.

الصحة الأسرة الجمهورية قطاع السكان الفيوم

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الصحة تنظم زيارات إشرافية لمتابعة تنفيذ حملة تنظيم الأسرة خلال شهر يونيو

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