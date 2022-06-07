تشوهات الرحم أبرزها.. 3 أسباب لنقص الخصوبة انتبه إليها

يمكن أن يكون نقص الخصوبة مؤشرا على العقم عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 26 عامًا ، بينما في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 39 عامًا ، قد يستغرق الحمل عامين.

نقص الخصوبة عند الأزواج

توجد إمكانية الحمل بشكل طبيعي، وفي حالة ضعف الخصوبة إليك أسباب نقص الخصوية عند الأزواج

1-تشوهات الرحم:

وتشمل بعض اضطرابات الرحم التي قد تسبب مشاكل في الحمل. قد يكون بعضها عبارة عن رحم مقسم وأورام ليفية ورحم مزدوج.



2-مشاكل في قناة فالوب:

تعمل قناة فالوب على نقل البويضة من المبيض إلى الرحم. يمكن أن تؤدي المشاكل أو الانسداد في قناة فالوب بسبب حالات مثل الانتباذ البطاني الرحمي أو الحمل خارج الرحم أو مرض التهاب الحوض إلى نقص الخصوبة.



3-المشاكل المتعلقة بالحيوانات المنوية:

يمكن أن يتسبب نقص الحيوانات المنوية أيضًا في حدوث مشاكل في الحمل. يمكن أن تسبب الاضطرابات مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض السكري مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة.

أعراض نقص الخصوبة

يعد عدم القدرة على الحمل هو العرض الرئيسي لفرط الخصوبة بجانب بعض الأساسية مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض السكري أو متلازمة تكيس المبايض في حدوث نقص في الخصوبة.

ما هو نقص الخصوبة عند الأزواج؟

قد تشمل بعض عوامل خطر نقص الخصوبة ما يلي:

ساعات العمل الطويلة

الأزواج الذين يعانون من زيادة الوزن

عمر الأم.

عمر الشريك

الاستهلاك المزمن للكافيين ، مثل تناول أكثر من أربعة أكواب في اليوم.

التدخين.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه تعد المضاعفات الرئيسية المتعلقة بنقص الخصوبة هي العقم وارتفاع مستويات الضغط النفسي وتشير بعض الدراسات إلى أن خطر وفاة الأطفال حديثي الولادة أو انخفاض الوزن عند الولادة يمكن أن يكون بسبب زيادة وقت الحمل.