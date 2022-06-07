عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشوهات الرحم أبرزها.. 3 أسباب لنقص الخصوبة انتبه إليها

صدى البلد

يمكن أن يكون نقص الخصوبة مؤشرا على العقم  عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 26 عامًا ، بينما في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 39 عامًا ، قد يستغرق الحمل عامين.

 نقص الخصوبة عند الأزواج

توجد إمكانية الحمل بشكل طبيعي، وفي حالة ضعف الخصوبة إليك أسباب نقص الخصوية عند الأزواج

1-تشوهات الرحم: 

وتشمل بعض اضطرابات الرحم التي قد تسبب مشاكل في الحمل. قد يكون بعضها عبارة عن رحم مقسم وأورام ليفية ورحم مزدوج.


2-مشاكل في قناة فالوب: 

تعمل قناة فالوب على نقل البويضة من المبيض إلى الرحم. يمكن أن تؤدي المشاكل أو الانسداد في قناة فالوب بسبب حالات مثل الانتباذ البطاني الرحمي أو الحمل خارج الرحم أو مرض التهاب الحوض إلى نقص الخصوبة.
 

3-المشاكل المتعلقة بالحيوانات المنوية: 

يمكن أن يتسبب نقص الحيوانات المنوية أيضًا في حدوث مشاكل في الحمل. يمكن أن تسبب الاضطرابات مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض السكري مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة.

نشرة المرأة أطعمة تتحكم في مستوى الهرمونات وتحسن الخصوبة وفوائد صحية غير متوقعة لتناول مزيج من شاي النعناع

6 أطعمة تتحكم في مستوى الهرمونات وتحسن الخصوبة

أعراض نقص الخصوبة

يعد عدم القدرة على الحمل هو العرض الرئيسي لفرط الخصوبة بجانب بعض الأساسية مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض السكري أو متلازمة تكيس المبايض في حدوث نقص في الخصوبة. 

ما هو نقص الخصوبة عند الأزواج؟

قد تشمل بعض عوامل خطر نقص الخصوبة ما يلي: 

ساعات العمل الطويلة
الأزواج الذين يعانون من زيادة الوزن
عمر الأم.
عمر الشريك
الاستهلاك المزمن للكافيين ، مثل تناول أكثر من أربعة أكواب في اليوم.
التدخين.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه تعد المضاعفات الرئيسية المتعلقة بنقص الخصوبة هي العقم وارتفاع مستويات الضغط النفسي وتشير بعض الدراسات إلى أن خطر وفاة الأطفال حديثي الولادة أو انخفاض الوزن عند الولادة يمكن أن يكون بسبب زيادة وقت الحمل.

الخصوبة العقم نقص الخصوبة الازواج قناة فالوب الحيوانات المنوية health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

موضوعات متعلقة

فوائد لا تتوقعها عند تناول الفول الحراتي.. منها تحسين الخصوبة

فوائد بذور الشيا للرجال .. تحسن الخصوبة والصحة والبشرة

ترشيحاتنا

البرلمان يوافق نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية

وزير الأوقاف: أخطر تحدٍّ يواجه عالمنا اليوم الاستخدام السياسي لجماعات التطرف

قائد بالجيش الإيراني يهدد بتدمير تل أبيب وحيفا إذا ارتكبت إسرائيل خطأ

30 معلومة هامة تحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

لماذا لم تحسم الدبابات الروسية الحرب في أوكرانيا حتى الآن.. إجابة غير متوقعة

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ