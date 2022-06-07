بيحب القرش زي عينه.. مُطلقة: رضيت بـ النكد لكن كله إلا الخيانة

أنا مش مكسوفة من مواجهة المجتمع كله، أنا رفعت دعوى واطلقت من جوزي بسبب النكد والبخل اللي عشت فيهم كتير، حياة كانت كلها متاعب ووصلت للمستحيل معاه، كنت بسكت على البخل والنكد لكن عند الخيانة وكان لازم أقف وأسيب الحياة دي.

كنت عايشة معاه.. ربنا رزقني بـ بنتين توأم، وفي كل يوم كنت بشوف البُخل في بيتي، وإزاي كان طليقي بيحب الفلوس وبيحب القرش يمكن أكتر مني أنا وبناته، ومهما حكيت أو وصفت البُخل اللي شوفته منه مايتحكيش لكن كنت عايشة وبمشي حياتي وأموري.

لما كنت أروح زيارة لبيت أهلي وأتكلم مع بابا، وأقول ودموعي في عيني يابابا جوزي بخيل كان يطبطب عليا ويقولي خدي الفلوس اللي انتي محتاجاها وأي حاجة اطلبيها وانا اجيبهالك..

الحياة مع طليقي مكنتش بس حياة كلها بُخل وحب للفلوس، لكني كنت عايشة في نكد محدش شافه، أنا كنت أخاف أطلع البلكونة أنشر الغسيل، ده مكنش ينفع وإلا كان يبقى يوم ما يعلم بيه إلا ربنا، وفي الشارع لما كنت أتعاكس من حد كان يشتم ويزعق بعد ما الحد ده يمشي وكأن أنا السبب.

ولما كنت أتكلم مع أمي.. عن النكد والتصرفات اللي كلها بؤس، كانت تقولي "كل الرجالة كدة" وعيشي حياتك وبيتك، وربنا يبدل الأحوال، معلش استحملي والدنيا هتمشي، لكن للأسف طليقي كان متجوز الفلوس، ومخلف النكد.

خيانة زوجية

ومرت الأيام.. طليقي كان عنده واحدة زميلته في الشركة يعرفها قبل الجواز مجرد زميلة شغل، وكان مرتبها ضعيف جدا، لكن بعد ما اتجوزنا رجع حط عينه عليها تاني لما عرف إن مرتبها بقى عالي، والفلوس زغللت عينه اللي ما يملهاش غير التراب.

أنا كنت بسكت على البُخل والنكد.. لكن لما حصلت الخيانة "اللي أنا بسميها خيانة وملهاش معنى تاني"، قلت له خلينا ننفصل زي أي حد محترم، قالي لا إرجعي البيت وأنا بحبك إنتي لكن هي مصلحة وبس وأعرفها عشان الفلوس، لكن أنا رفضت لأن الموضوع عندي مرفوض سواء مصلحة أو آيا كان هو خيانة.

أنا تخرجت في 2011 ومعايا ليسانس حقوق.. لكن ما اشتغلتش بيه ولا طلعت الكارنيه، ولما قولتله انا هروح المحاكم، عشان هو عارف إني ما اشتغلتش في المحاماة ولا ليا أصحاب وأخري هفضل أبكي قالي "أعلى ما فـ خيلك اركبيه".

خيانة زوجية

الزوجة ترفع دعوى في محكمة الأسرة

رفعت دعوى في المحكمة وفي نفس الوقت مشيت في إجراءات كارنيه المحاماة بتاعي، لكن للأسف المحامي بتاعي باعني لـ طليقي وباظت القضايا عشان قلة خبرة وأنا مكنتش فاهمة.

المحامي سرقني في 20 ألف جنية.. وفضلت أسدد في الديون وبعدها المحكمة حكمت لي، عشان هو بيحب الفلوس أكثر من أي حد راح عمل ورق مزور إن راتبه 1800 جنيه رغم إن راتبه 10 آلاف جنية، وعليها المحكمة حكمت لي بـ 400 جنيه نفقة 200 جنيه لكل بنت.

أنا وصلت في النهاية لـ مديره في الشغل وحكيت كل حاجة وعرفت أن مرتبه 16 ألف جنية بعد الحكم بفترة، وعرفت أجيب مفردات مرتبه من الشركة بـ 10 آلاف جنيه ورفعتها للمحكمة وتم تعديل القرار من 400 جنيه لـ 1500 جنية، لكنه بعدها قدم للمحكمة استقالته وطلب تخفيض المبلغ وفعلا المحكمة خفضت لـ 1200 جنية للبنتين.

وفي دعوى أجر المسكن أنا كنت حاضنة.. لكن المحامي بتاعي وطليقي عملوا تمثيلية مع صاحب البيت وطردت من البيت والمحكمة حكمت لي بـ 1000 جنيه مسكن و100 جنيه حضانة، وبعدها تم تخفيض أجر المسكن لـ 950 جنيها.