تحذير قانونى لشقيقها وانفصالها عن العوضى.. أزمات ياسمين فى 48 ساعة

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعى ومؤشر بحث جوجل خلال الساعات الماضية بسبب الحديث عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي وتجدد أزمتها مع شقيقها وائل عبد العزيز وتعرضها لوعكة صحية جديدة .

ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لأزمة ياسمين عبد العزيز..

ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

أجرت عملية خامسة في سويسرا خلال الأيام الماضية.

وتعد هذه العملية هي الخامسة لـ ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ماتسبب في إجرائها لأربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ،عن طريق الطبيب المعالج لها بسويسرا .



ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة أحمد العوضي

ألغت النجمة المصرية، ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وجاء ذلك بعد تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمتها الصحية الأخيرة ، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.

شقيق ياسمين عبد العزيز يدعمها بعد تعرضها لوعكة صحية

نشر وائل عبد العزيز عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك " ، صورة تجمعه بشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بعد تعرضها لوعكة صحية .

وعلق شقيق ياسمين عبد العزيز على الصورة قائلاً : “ يا بنتي انتي ليكي احنا لبعض وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين .. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله”

ياسمين عبد العزيز لشقيقها : أتوكس ياللى بعت أختك

ردت النجمة،ياسمين عبد العزيز،علي تصريح أخيها وائل عبد العزيز الأخير عن نبأ انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وكتبت عبر خاصية الاستوري بموقع الانستجرام :"اتوكس انت ياللي بعت أخدتك واخدت عربية مرسيدس".

شقيق ياسمين عبد العزيز : مش هرد على قلة الأدب دى

رد وائل عبد العزيز علي تصريحات شقيقته ياسمين عبد العزيز و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و قال وائل :"انا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي .. انتي متعرفيش أنا شيلت عنك ايه وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مبتتعلميش .. ربنا بيدي الانسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجه .. ربنا يهديكي ولو عالبيع إنتي بايعة من ٢٠ سنة وإحنا اللي بنشتريكي " .

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز منشورا جديدا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد أنباء انفصالها عن أحمد العوضي.

وكتبت: “اللهم اني صبرت كما أمرتني فعوضني كما وعدتني”.

تحذير قانوني من ياسمين عبد العزيز لشقيقها

أصدر المحامي أشرف عبد العزيز، تحذيرًا لـ وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، من الزج بسم الأخيرة، واستخدامه في أحاديث أو حوارات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، في بيانه التحذيري: «يعلن ويحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة .. لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وانه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك».

أحمد العوضى يكشف حقيقة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي علي الصورة كاتبا: “مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي ❤️❤️ بحبك”.

وفى منشور جديد كتب العوضى عبر حسابه بالفيسبوك: “انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي أي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها، بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يسخر من بيان محاميها

علق وائل - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - على بيان محامي شقيقته «أشرف عبد العزيز»، بشكل ساخر، رغم التحذير القانوني الذي وجهه المحامي بعدم الزج باسم الفنانة عبر السوشيال ميديا.

وقام شقيق ياسمين عبد العزيز، بمشاركة بيان المحامي أشرف عبر العزيز -عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على فيسبوك- وعلق بشكل ساخر، قائلًا: «ضربني واشتكى»، واستخدم الرمز الضاحك بعد التعليق.