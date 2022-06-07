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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير: محمد بسام وقع للبنك الأهلي والزمالك يرفض الاستسلام

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، وقع على عقود انضمامه إلى نادي البنك الأهلي، بداية من الموسم المقبل 2022-2023.

وقال "شوبير"، اليوم، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الزمالك لم يحسم قراره حتى الآن بشأن عودة جنش المعار لنادي فيوتشر".

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وأضاف شوبير:" معلوماتي أن محمد بسام وقع للبنك الأهلي، والزمالك يحاول أن ياخده من البنك الأهلي، فيه فلوس؟ معرفش، لكن الفلوس أهم من الكلام".

فيوتشر يتفوق على الزمالك في صراع ضم لاشين:

يذكر أن نادي فيوتشر، أعلن أمس الاثنين تعاقده مع مهند لاشين لاعب طلائع الجيش، الذي كان ضمن اهتمامات نادي الزمالك أيضا، لتدعيم خط الوسط في الموسم الجديد.

ووقع مهند لاشين على عقد انضمامه لفيوتشر لمدة 4 مواسم.

وحضر توقيع العقد العميد أيمن المصري المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش والدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر اف سي و أحمد شوبير نائب رئيس النادي.

ووجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر لمسئولي نادي طلائع الجيش على جدية المُفاوضات ونجاحها والتعاون المُثمر بين الناديين.

شوبير محمد بسام البنك الاهلي لزمالك طلائع الجيش

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