شوبير بعد التعاقد مع مهند لاشين: فيوتشر يسعى لدخول المربع الذهبي.. فيديو

قال الكابتن أحمد شوبير، نائب رئيس نادي فيوتشر: "حصلنا على استغناء مهند لاشين لاعب نادي طلائع الجيش، ووقَّع للنادي لمدة 4 سنوات".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر بقناة "أون تايم سبورت": "بدأنا الاستعداد للموسم الجديد مبكرًا بإتمام صفقات قوية بعد تفعيل بند شراء محمد رضا بوبو وأحمد عاطف بالإضافة الي التعاقد مع مهند لاشين من طلائع الجيش".



وتابع شوبير: "نسعى إلى التواجد في المربع الذهبي بالدوري المصري للمشاركة في الكونفدرالية، ناويين نغيَّر شكل الكرة في مصر، خيار بيع اللاعبين غير موجود لدينا مع كل الاحترام للأندية".

وأردف: "محمد عبد المنعم أصبح لاعبًا أساسيًّا في الأهلي من خلال فيوتشر وانضم إلى منتخب مصر، وأحمد عاطف يعتبر مهاجم المستقبل لمنتخب مصر".