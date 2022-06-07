جامعة حلوان : امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير في هدوء بالكليات...الدكتور ممدوح مهدي: تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وإتاحة سبل الدعم والرعاية... وتوفير فرق طبية للحالات الطارئة

رئيس جامعة حلوان:

توزيع الطلاب داخل اللجان بشكل يحقق التباعد الإجتماعي والتهوية

عميد كلية التكنولوجيا : لا دخول للامتحانات بدون كارت الحصول على لقاح كورونا

الطلاب : يتم التواصل معانا بشكل جيد حرصا من خلال صفحات الكليات على الفيس بوك

بدأت كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2021- 2022 وسط إجراءات احترازية من كورونا، وفقآ لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الجامعة لاستمرار العملية الامتحانية والتدريسية والتعليمية، فالجامعة قامت بإجراء كافة الخطوات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية في الجامعة من تجهيز القاعات والمدرجات الامتحانية بالمستلزمات الضرورية لإجراء الامتحانات وكذلك تحديد رؤساء القاعات والمراقبين في كل كلية لتوفير الأجواء الامتحانية المريحة للطلاب.

وأضاف أن جامعة حلوان حرصت على توزيع الطلاب داخل اللجان بشكل يحقق التباعد الإجتماعي والتهوية المناسبة وتوفير مياه للشرب للطلاب أثناء الامتحانات، كما تعمل على عمل امتحانات تساهم في قياس قدرات الطلاب بشكل سليم في سهولة دون تعقيد

واشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الجامعة مع بداية الامتحانات قد خصصت بوابات إضافية لدخول الطلاب للحرم الجامعي في سلاسة ويسر، واضاف أن الجامعة تهتم بإقامة الامتحانات في أجواء هادئة مهيئة للطلاب دون أية معوقات وفي ظل إجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

ونوه مهدي بأن الجامعة توفير فرق طبية للحالات الطارئة، وكذلك توفير أماكن مخصصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم، كما يتم المراقبين على تلبية كافة احتياجات الطلاب، كما تم التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية، في ظل حرص الجامعة على توفير كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وصرح الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأن الامتحانات تتم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة، وأن الكلية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن عدم السماح بدخول الامتحانات للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، إلى أنه لا يتم السماح للطلاب بالدخول بدون الكارت الخاص الذى يثبت حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وإحضار المُتعلقات الشخصية لكل طالب ونبه علي دخول الطالبات من الباب الخلفي والطلاب من الباب الأمامي للكلية لمنع التكدس وشدد بضرورة الالتزام وحفظ النظام طوال فترة الامتحانات.

ومن جانب الطلاب قال الطالبة فرح جمال احد كلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان، أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي وأن الجامعة تعمل على تهيئة الجواء المناسبة، وأن مع بداية الامتحانات كان هناك بعض أعمال التصليح التى تتم فى أحدى محطات مترو الانفاق وأن المترو أعلن أنه سوف يتم تقليل سرعة، وأن من حرص الكلية قد أعلنت عن الخبر خبر صفحة الكلية على الفيس بوك محذرة للطلاب و من الأمر ومطالبهم بضرورة توخى الحذر عند إسستخدام مترو الانفاق والنزول مبكرا قليلا حتى يتم الالتحاق بالامتحانات.

حيث يعد مترو الانفاق من أهم وسائل المواصلات التى يعتمد عليها طلاب جامعة حلوان فى الوصول إلى مقر الجامعة حيث يستقله العديد من الطلاب المترددين على الحرم الجامعي وخاصة أثناء الامتحانات التى تقام حاليا، لضمان مواعيده ودقتها .

علقت الطالبة رحاب خالد الطالبة بكلية الهندسة جامعة حلوان، أن أكتر شئ مستفز يتواجد داخل للجان هو الصوت العالي مشيرة إلى أن هناك بعض المراقبين يقومون بالحديث بينهم داخل اللجان وأن هذا الامر يشتت أذهانهم ويجعلهم غير قادرين على التركيز فى الامتحان وأن حين نطلب منهم الهدوء يتعملون معنا بسلوب بيه عدائية ويقوموا بتوتر فى اللجنة .

وقال امين مصطفى الطالب بكلية الآداب جامعة حلوان، أن اكتر الأشياء المزعجة داخل للجان هو كثرة التنبيه على الوقت بصورة موترة أو كثرة الإشارة إلى بعض المعلومات والارشادات المعروفة والمحفوظة لنا نحن طلاب الجامعة فقد خضنا العديد من الامتحانات على طوال مسيرتنا الدراسية وتلك الارشادات نحفظها عن ظهر قلب لذلك لا حاجة للعودة على التأكيد عليها.

بينما قال محمود مجدي الطالب بكلية التجارة جامعة حلوان، أن الجامعة قد عملت على زيادة بوابات الدخول التسريع من عملية الدخول وعدم حدوث أى زحام على البوابات قد يؤدى إلى التأخر عن الامتحان.

و نوه رئيس جامعة حلوان، إلى أنه حريص على إجراء جولات ومتابعات يومية لسير أعمال الامتحانات للاطمئنان على سلامة ويسر وهدوء العملية الامتحانية وإلى أن الجامعة تعمل علي توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب الممتحنين وتهيئة المناخ الملائم داخل اللجان بما يضمن لهم أداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

وانطلقت أعمال الامتحانات في ١٢ كلية وهم التجارة وإدارة الأعمال، الحقوق عربي وانجليزي، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المعهد الفني للتمريض، الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، والفنون التطبيقية، على أن يكون آخر أيام الامتحانات بجامعة حلوان هو ٦ يوليو المقبل.

جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان 2022

ويأتي جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان كالآتي:

الفنون الجميلة بدأت ٢١ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.

والتربية الفنية بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٢١ يونيو.

الهندسة بحلوان بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٩ يونيو.

التربية الموسيقية بدأت ٢٤ مايو، وتنتهي ٥ يوليو.

التربية بدأت ٢٥ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

المعهد الفني للتمريض بدأ ٢٨ مايو، وينتهي ٢٨ يونيو.

الحقوق انجليزي بدأت٢٨ مايو، وتنتهي٢ يوليو.

كلية الحقوق بدأت يوم ٢٩ مايو وتنتهي ٦ يوليو.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت ٢٩ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو

الفنون التطبيقية بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٣ يونيو.

السياحة والفنادق بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

الهندسة بالمطرية بدأت ٣١ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم ٣١ مايو ، وتنتهي ١ يوليو.

التكنولوجيا والتعليم تبدأ ١ يونيو، وتنتهي ٢٥ يونيو.

الآداب تبدأ ٢ يونيو، وتنتهي ٤ يوليو.

التمريض تبدأ ٤ يونيو، وتنتهي ٢ يوليو

العلوم تبدأ ٥ يونيو، وتنتهي ٢٩ يونيو،

الصيدلة تبدأ ٥ يونيو ، وتنتهي ٢٩ يونيو.

الخدمة الاجتماعية تبدأ ٦ يونيو، وتنتهي٢٣ يونيو.

الإقتصاد المنزلي تبدأ ٨ يونيو، وتنتهي ٦ يوليو.

التربية الرياضية بنين بالهرم تبدأ ١١ يونيو ، وتنتهي ٢٨ يونيو.

التربية الرياضية بنات بالجزيرة تبدأ ١٤ يونيو، وتنتهي٤ يوليو .