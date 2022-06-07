30 معلومة هامة تحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2022 مازالت اخبارها تشغل اهتمام جميع الطلاب وأولياء الأمور ، الذين يترقبون بحالة من القلق انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ابتداء من يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية .
وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 :
- امتحانات الثانوية العامة لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس
- امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تعقد بنظام أوبن بوك.
- أعدت وزارة التعليم مجلدات مفاهيم ليستعين بها الطلاب أثناء سير الامتحان
- الوزارة أتاحت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة رقميا على موقعها
- سوف تطبع الوزارة مجلدات المفاهيم وتوزعها مجانا في لجان امتحانات الثانوية العامة على الطلاب كل وفقا تخصصه.
- امتحان الجيولوجيا سينعقد لطلاب الثانوية العامة 2022 باللغتين الانجليزية والعربية
- الوزارة أعدت لطلاب الثانوية العامة ملازم اضافية للغات (الاسبانية - الالمانية - الايطالية - الصينية) .
- الوزارة لن توفر نماذج امتحانية استرشادية لطلاب الثانوية العامة
- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستعقد في نفس لجان امتحانات المواد الأساسية
- اتحنا أرقام الجلوس على موقع الوزارة وجاري توزيعها على الطلاب بالمدارس
- ستعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد
- لن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية
- لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة
- على الطالب كتابة رقم جلوسه من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الايمن فارغا
- تبقى مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحان بعد نهاية كل امتحان
- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا
- كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية تحتوي من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات
- مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة لمتابعة اجراءات مكافحة كورونا
ارشادات هامة لحل البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022
- اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية
- استبدل ورقة الاجابة إذا كانت تالفة
- املأ بياناتك بشكل صحيح
- عند اختيار الاجابة الصحيحة ظلل الدائرة بشكل كامل داخل الاطار
- تأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الاسئلة
- تأكد من الكتابة بالقلم الجاف الازرق
- لا يجوز استخدام مزيل الكتابة corrector
- إذا أرادت تغيير اجابتك قم بوضع علامة × على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى
- إذا تم الشطب بأي طريقة اخرى على الاجابة فلن تحتسب الدرجة
- لا يصح اختيار اكثر من إجابة واحدة
ملحوظات عن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022
- لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا
- تعود مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة نهاية الامتحانات للاستخدام في الاعوام التالية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022
الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا
الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الإحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا
الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا
الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا
الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا
الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا
الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا
تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022
الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لأدبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا
الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرا
الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا
الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرا