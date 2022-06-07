30 معلومة هامة تحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2022 مازالت اخبارها تشغل اهتمام جميع الطلاب وأولياء الأمور ، الذين يترقبون بحالة من القلق انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ابتداء من يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 :

امتحانات الثانوية العامة لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس

امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تعقد بنظام أوبن بوك.

أعدت وزارة التعليم مجلدات مفاهيم ليستعين بها الطلاب أثناء سير الامتحان

الوزارة أتاحت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة رقميا على موقعها

سوف تطبع الوزارة مجلدات المفاهيم وتوزعها مجانا في لجان امتحانات الثانوية العامة على الطلاب كل وفقا تخصصه.

امتحان الجيولوجيا سينعقد لطلاب الثانوية العامة 2022 باللغتين الانجليزية والعربية

الوزارة أعدت لطلاب الثانوية العامة ملازم اضافية للغات (الاسبانية - الالمانية - الايطالية - الصينية) .

الوزارة لن توفر نماذج امتحانية استرشادية لطلاب الثانوية العامة

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستعقد في نفس لجان امتحانات المواد الأساسية

اتحنا أرقام الجلوس على موقع الوزارة وجاري توزيعها على الطلاب بالمدارس

ستعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد

لن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية

لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

على الطالب كتابة رقم جلوسه من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الايمن فارغا

تبقى مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحان بعد نهاية كل امتحان

يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا

كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية تحتوي من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات

مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة لمتابعة اجراءات مكافحة كورونا

ارشادات هامة لحل البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022

اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية

استبدل ورقة الاجابة إذا كانت تالفة

املأ بياناتك بشكل صحيح

عند اختيار الاجابة الصحيحة ظلل الدائرة بشكل كامل داخل الاطار

تأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الاسئلة

تأكد من الكتابة بالقلم الجاف الازرق

لا يجوز استخدام مزيل الكتابة corrector

إذا أرادت تغيير اجابتك قم بوضع علامة × على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى

إذا تم الشطب بأي طريقة اخرى على الاجابة فلن تحتسب الدرجة

لا يصح اختيار اكثر من إجابة واحدة

ملحوظات عن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022

لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا

تعود مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة نهاية الامتحانات للاستخدام في الاعوام التالية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الإحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لأدبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرا