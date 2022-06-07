عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

30 معلومة هامة تحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحانات الثانوية العامة 2022 مازالت اخبارها تشغل اهتمام جميع الطلاب وأولياء الأمور ، الذين يترقبون بحالة من القلق انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ابتداء من يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 :

  • امتحانات الثانوية العامة لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في  لجان مراقبة بالمدارس
  • امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تعقد بنظام أوبن بوك.
  • أعدت وزارة التعليم مجلدات مفاهيم ليستعين بها الطلاب أثناء سير الامتحان
  • الوزارة أتاحت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة رقميا على موقعها
  • سوف تطبع الوزارة مجلدات المفاهيم وتوزعها مجانا في لجان امتحانات الثانوية العامة على الطلاب كل وفقا تخصصه.
  • امتحان الجيولوجيا سينعقد لطلاب الثانوية العامة 2022 باللغتين الانجليزية والعربية
  • الوزارة أعدت لطلاب الثانوية العامة ملازم اضافية للغات (الاسبانية - الالمانية - الايطالية - الصينية) .
  • الوزارة لن توفر نماذج امتحانية استرشادية لطلاب الثانوية العامة
  • امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستعقد في نفس لجان امتحانات المواد  الأساسية
  • اتحنا أرقام الجلوس على موقع الوزارة وجاري توزيعها على الطلاب بالمدارس
  • ستعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد
  • لن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية
  • لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة
  • على الطالب كتابة رقم جلوسه من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الايمن فارغا
  • تبقى مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحان بعد نهاية كل امتحان
  • يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا
  • كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية تحتوي من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات
  • مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة لمتابعة اجراءات مكافحة كورونا
txt

التعليم : مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة بسبب كورونا

txt

خطوات نموذجية لطلاب الثانوية العامة لعبور الامتحانات بأمان.. فيديو

ارشادات هامة لحل البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022 

  • اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية
  • استبدل ورقة الاجابة إذا كانت تالفة
  • املأ بياناتك بشكل صحيح
  • عند اختيار الاجابة الصحيحة ظلل الدائرة بشكل كامل داخل الاطار
  • تأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الاسئلة
  • تأكد من الكتابة بالقلم الجاف الازرق
  • لا يجوز استخدام مزيل الكتابة corrector
  • إذا أرادت تغيير اجابتك قم بوضع علامة × على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى
  • إذا تم الشطب بأي طريقة اخرى على الاجابة فلن تحتسب الدرجة
  • لا يصح اختيار اكثر من إجابة واحدة

ملحوظات عن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 

  • لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا
  • تعود مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة نهاية الامتحانات للاستخدام في الاعوام التالية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الإحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11  صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الأولى من  9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لأدبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرا

 

امتحانات الثانوية العامة 2022 الثانوية العامة 2022 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ترشيحاتنا

البرلمان يوافق نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية

وزير الأوقاف: أخطر تحدٍّ يواجه عالمنا اليوم الاستخدام السياسي لجماعات التطرف

قائد بالجيش الإيراني يهدد بتدمير تل أبيب وحيفا إذا ارتكبت إسرائيل خطأ

30 معلومة هامة تحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

لماذا لم تحسم الدبابات الروسية الحرب في أوكرانيا حتى الآن.. إجابة غير متوقعة

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ