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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف تفاصيل واقعة تحرش سائق بفتاة في مصر الجديدة

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً إدعاء إحدى الفتيات بتعرضها للتحرش من قِبل سائق إحدى شركات نقل الركاب بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً إدعاء إحدى الفتيات بقيام قائد سيارة ملاكى بدعوتها للركوب رفقته وقيامه بالنزول وإفهامها بأنه سائق إحدى شركات نقل الركاب.

بالفحص تبين سابقة توجه الفتاة المشار إليها بتاريخ أول يونية إلى قسم شرطة مصر الجديدة ، وأفادت بتضررها من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالتحرش بها ، وأثناء تحرير المحضر تلقت إتصالا هاتفيا من والدها وطلب منها الإنصراف من القسم فرفضت استكمال الإجراءات ، وتم تحرير محضر بأقوالها وعدم رغبتها فى استكمال المحضر أو إتهام قائد السيارة و قامت بالتوقيع عليه وانصرفت.

وعقب تداول مقطع الفيديو المشار إليه تم إستدعاء المٌبلغة وأفادت بقيام المشكو فى حقه بدعوتها للركوب رفقته لتوصيلها تم تحديد قائد السيارة وضبطه.

وبمواجهته أقر بأنه يعمل سائق بإحدى شركات نقل الركاب ، وكان بصحبته عميل قام بإنزاله بذات المكان وشاهد الشاكية متوقفة فسألها إن كانت تحتاج التوصيل وعرف نفسه بأنه سائق بشركة لنقل الركاب وبإمكانه توصيلها لأى مكان ولم يتعد عليها ولم يقم بمعاكستها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الداخلية التحرش القاهرة تحرش مقطع فيديو قائد السيارة

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