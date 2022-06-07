أستاذ قانون: المرأة هي الطرف الضعيف

قال الدكتور أحمد القرماني أستاذ القانون الجنائي وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، إن الدستور و كافة الشرائع الدينية نظمت الزواج، لأنه يتعلق بالعقائد، مؤكداً على أهمية وجود المودة و الرحمة بين الأزواج، وأيضاً بعد الطلاق.

وأضاف أحمد القرماني، أثناء استضافته مع برنامج" صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الزوجة حقوقها معروفة، و لا يستطيع أحد التعدي على حقوقها، لأنه سوف يتم محاسبته في الدنيا و في الأخرة.

وأوضح أستاذ القانون الجنائي وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، قائلاً:" النفقة واجبة على الرجل، و التزاماته ومسئول عن الأسرة ده شئ اساسي، والزوجة عليها واجبات زي الراجل بالظبط ، منقدرش نهمش دور أي منهم، الأب النهاردة مطحون في الحياة، والأم هي التي تزرع في نفوس الأولاد القيم، و المرأة هي الطرف الضعيف" .

وتابع: " من الحق رئيس الجمهورية في أي دولة، لو لاقي النصوص لا تجدي في خدمة المجتمع، يعدل منها، أحنا في سنة 2022 ، و في ظل التقدم مازالت العقول مغلقة".