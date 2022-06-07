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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيفين جامع: العاصمة الإدارية أصبحت القبلة الأولى للمستثمرين العقاريين في مصر

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت الآن هي القبلة الأولى للمستثمرين العقاريين في مصر، لافتة إلى أن الدولة لو عرضت نفس الأراضي على المطورين العقاريين قبل عشر سنوات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لن يصدقوا العرض، ولكن اليوم الوضع اختلف، والصورة تغيرت تمامًا، وأصبحت العاصمة الإدارية الجديدة هي العنوان الأول الذي يسعى إليه المطورون العقاريون والمستثمرون.

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وأضافت خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها اللواء إيهاب محمد أمين مختار مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الفنية، بالملتقى الاقتصادي الثالث تحت عنوان العاصمة الإدارية الجديدة في ظل بناء الجمهورية الجديدة رؤية مصر 2030، نحن متواجدون خلف جميع المستثمرين،  لتلبية أي طلبات، وجميع القرارات الجديدة الصادرة من الوزارة تهدف للتيسير على المستثمرين، وفي مقدمتها التراخيص، والشباك الواحد، وهي جميعا رسائل طمأنة لكل المصريين. 


وقال استطعنا أن نستثني مستلزمات البناء من قرارات البنك المركزي، لئلا يتأثر السوق العقاري المصري، موضحاً أن هناك حوافز كبرى للمستثمرين، حيث نستثني مستلزمات الإنتاج، ونتواصل مع القطاع الخاص لحل أي أزمات أو مشكلات، لصالح التنمية، مشيراً إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع، ونقدم كافة التسهيلات والمبادرات لصالح التنمية ولصالح جموع المصريين.

وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية

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