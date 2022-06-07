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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي فريق عمل برنامج ابدأ رحلتك بمشروع قوى عاملة مصر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور وليد قريش مدير برامج القطاع الخاص لبرنامج إبدأ رحلتك بمشروع قوى عاملة مصر التابع لوزراة التنمية المحلية بالتعاون مع وكالة المعونه الأمريكية ، وذلك  لبدء تفعيل أليات عمل وحدة إبدأ رحلتك بديوان عام محافظة الشرقية ، والتي تهدف إلى إنشاء نظام دعم فعال يسهم في تعزيز الروابط وخفض الفجوات القائمة بين العرض والطلب بما يؤدي إلى رفع القدرات التنافسية للأفراد والمؤسسات بسوق العمل.

 حضر اللقاء الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية  ودينا علي إستشاري أول توظيف ومهارات سوق العمل والأستاذة وفاء بخيت إستشاري أول توظيف و تدريب وإستيفاء العمالة والأستاذ أشرف عبد الرازق مسئول أول ميداني بمحافظة الشرقية ، و جمال محمد أخصائي توظيف ، ومنه لبيب منسق برنامج إبدأ رحلتك.

بدأ اللقاء بتقديم  مدير برامج القطاع الخاص لبرنامج إبدأ رحلتك  بمشروع قوى عاملة مصر عرضاً توضيحياً عن مايقدمه مشروع قوى عاملة مصر من خلال برنامج إبدأ رحلتك لوزارة التنمية المحلية  حيث تمت الإشارة إلى أنه سوف يقوم مشروع قوى عاملة مصر بتطوير الهيكل التنظيمي وأدوار ومسئوليات أعضاء وحدة إبدأ رحلتك الفرعية بديوان عام محافظة الشرقية و إجراء تقييم للإحتياجات على مستوى الوحدة التي سيتم إختيارها محلياً بمحافظة الشرقية للنظر في مدى قدرة تلك الوحدة على إستخدام نظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لإستخدامات البرنامج ، كما سيقوم المشروع بإنشاء بوابة إلكترونية خاصة ببرنامج إبدأ رحلتك لإستخدامها من قبل وحدات إبدأ رحلتك الفرعية وذلك لتسجيل الباحثين عن عمل ووظائف القطاع الخاص والربط بينهما ، بالإضافة إلى تطوير نظم التشغيل والمتابعة والتقييم التي سيتم العمل بها بوحدة إبدأ رحلتك الفرعية بالديوان العام.

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وأضاف مدير برامج القطاع الخاص لبرنامج إبدأ رحلتك أن مشروع قوى عاملة مصر سوف يقوم ببناء قدرات أعضاء وحدة إبدأ رحلتك الفرعية على آليات العمل بالبرنامج وكذلك مرتكزات سوق العمل وأدوات الإستشارات المهنية ، فضلاً عن مايقدمه المشروع من دعم فني مستمر لأعضاء وحدة إبدأ رحلتك الفرعية ، مشيراً إلى أن الفئات المستهدفه لبرنامج إبدأ رحلتك تتمثل في  القوى العاملة الحالية ومشرفي مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن العمل من الجنسين من الفئة العمرية من 18 : 30 عام و ممثلي الجهات الحكومية الشريكة  ومؤسسات الأعمال الشريكة.

أكد محافظ الشرقية جاهزية المحافظة لتنفيذ مشروع قوى عاملة مصر حيث تم تفعيل وحدة إبدأ رحلتك بالديوان العام وتدعيمها بعناصر شابة ومؤهلة قادرة على تنفيذ المشروع والذي يُعد من المشروعات الداعمة للإقتصاد المحلي ، حيث يقدم  تدريب للخريج وفق متطلبات سوق العمل لإحداث التنمية المستدامة وتحسين مستوى الإقتصاد.

وعلى هامش زيارة فريق عمل مشروع قوى عاملة مصر لمحافظة الشرقية تم عقد لقاء مع أعضاء فريق وحدة ابدأ رحلتك بديوان عام المحافظة للتعريف بأهداف البرنامج وطرق تدريبهم على إكتساب مهارات سوق العمل و خلق قنوات تواصل  مع  القطاع الخاص و توفير كافة إحتياجاته من العمالة وتوجيه الراغبين في العمل للحصول على فرصة عمل لائقة به.

الشرقية القوى العاملة محافظ الشرقية القطاع الخاص تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات الموارد البشرية

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