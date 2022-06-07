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برلمان

عابد: استخدام النقل النهري يوفر المليارات لخزينة الدولة

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بالبرلمان

 قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن استخدام النقل النهري سيوفر المليارات لخزينة الدولة حيث إنه سيخفض الضغط واستهلاك النقل الثقيل للطرق وإهلاكها ، حيث أن تكلفة إنشاء الطرق تكلفة كبيرة مقارنة بالنقل النهري. 

 

وأشار النائب علاء عابد ، إلى أن النقل النهري سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية والضغط على الطرق ، مؤكدا أن الأنهار لها استخدامات عديدة في كل دول العالم .

 

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات، إننا نطمح أن يكون مشروع قانون راعي جميع الملاحظات التي أثيرت عند مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخليه الذي ناقشته اللجنة علي مدار فصل تشريعي كامل سابق.

 

 وأضاف النائب علاء عابد، اننا نطمع أن يكون مشروع القانون وضع حلول لمشكله العاملين بالمحليات وزارة السياحة والري المرتب عملهم بالنقل النهري وبهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية. 

 

و تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.

النقل وزارة السياحة السياحة اقتصاد ترخيص النقل الثقيل وزارة الموارد المائية

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