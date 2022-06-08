تعليم قنا تناقش جاهزية مدارسها لـ ماراثون امتحانات الثانوية العامة |صور

عقد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، أمس الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة مدى جاهزية المدارس التي سوف تعقد بها امتحانات الثانوية العامة ، بحضور منال عبدالوهاب، وكيل المديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، خلال الاجتماع مدى جاهزية مدارس التعليم الثانوي للامتحانات، من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية.

كما وجّه خالد، بإعداد تقارير أسبوعية بموقف ومدى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١-٢٠٢٢م وكذلك مقار الاستراحات لامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للمعلمين المنتدبين أثناء فترة الامتحانات، والتنبيه على ضرورة وضع تعليمات استخدام الاستراحات والمحافظة عليها وتجهيز مقر للاعتذارات بالتواصل مع شئون الطلبة.

وطالب وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لرفع أي مخلفات بجوار أسوار المدارس، كما شدد على طلاء الحوائط وإزالة الكتابات الموجودة على جدران المدارس، ومؤكداً ضرورة المتابعة الجادة من قبل مديري الإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس لانطلاق الامتحانات، متمنياً كل التوفيق والنجاح للطلاب.

وكان مدير تعليم قنا قدّم الشكر والتقدير إلي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا ورجال الشرطة للجهد المتميز في التأمين المحكم للجان امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية منذ اليوم الأول لانطلاقها وكذلك التخطيط الجيد لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

اجتماع تعليم قنا

اجتماع تعليم قنا

اجتماع تعليم قنا

اجتماع تعليم قنا