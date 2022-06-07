الداودى وغرباوى يشاركان فعاليات مؤتمر البحوث التنموية لمحافظة قنا2022

نظمت جامعة جنوب الوادى، مؤتمر البحوث التنموية لمحافظة قنا 2022 " القصب- التعدين- السياحة والآثار "، بحضور اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، ولفيف من القيادات التنفيذية و الجامعية.



ناقش المؤتمر ثلاثة محاور أساسية " القصب – التعدين – السياحة و الآثار" المحور الأول ناقش استخدام شتلات القصب كبديل للزراعة بالعقل وتقنية الرى بالتنقيط لتوفير المياه بمحافظة قنا ، بينما ناقش المحور الثانى رسم خريطة رقمية للموارد المعدنية فى منطقة المثلث الذهبي والبعد الاجتماعي و الاقتصادى، وناقش المحور الثالث المحطات الرومانية بمنطقة المثلث الذهبى" طريق قفط القصير" ورفع كفاءة طريق الحجاج القديم.

ومن جانبه أكد محافظ قنا ، أن الدولة المصرية تسعي الي تطوير قطاع الزراعة والتوسع في إنتاج المحاصيل التي تدخل في الصناعة، بهدف تحقيق زيادة في الإنتاج وسد حاجة الأسواق المحلية ومن ثم التصدير إلى الخارج ، ومن هذا المنطلق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات و استخدام أساليب الرى الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادى إيجابى للمزارعين.

وأضاف الداودى، أن التوسع فى مشروع تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات شتلات القصب واستخدام نظم الرى الحديثة بالتنقيط يهدف الي التغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة إنتاجية الفدان إلى 60 طنًا للفدان ، فضلاً عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها ، وكذا ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 40 % مقارنة بالزراعة التقليدية ، بالإضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية ، ودورها في مواجهة التغيرات المناخية.



وأوضح الداودى، بأن محافظة قنا تعطي أهمية خاصة للأساليب الحديثة في زراعة قصب السكر حيث تعد المحافظة الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، حيث أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالي 120 ألف و 360 فدان تمثل حوالي 37% من اجمالي المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنويا.



فيما قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن توجهات القيادة السياسية للجامعات ضرورة تقديم أبحاث علمية تخدم المجتمع، ومن هذا المنطلق وجه المجلس الأعلى للجامعات بتقديم جامعة جنوب الوادى لأفكار مشروعات تنموية بالتنسيق مع محافظ قنا لتحديد الأولويات التي تهم المحافظة والتي تلخصت في ثلاثه محاور رئيسية هى" القصب – التعدين – السياحة والآثار ".

و دعا رئيس الجامعة ، المستفيدين ومزارعي قصب السكر بإمداد الباحثين بالممكنات والتجارب العملية التي تساعدنا علي الوصول إلى نتائج قابلة للتطبيق علي أرض الواقع ، ونحن نستمع اليوم إلى أسئلة واستفسارات مزارعي قصب السكر لتجميع الأفكار حتي نستطيع البناء عليها تجاربنا العلمية التجريبية لنقدم لهم فى النهاية نتائج تلك الأبحاث التي سوف تساهم بفاعلية فى تطوير زراعة قصب السكر بالمحافظة.

فيما أشار الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا المؤتمر يأتي ليناقش المشروعات البحثية التي تخدم قضايا المجتمع ، التي تم تحديدها بالتشاور بين محافظ قنا ورئيس الجامعة، وهي ثلاثة مشروعات تختص بمجالات" القصب و التعدين والآثار"، مؤكداً أن جامعة جنوب الوادى تسخر كل إمكاناتها و ممكناتها البحثية لإنجاح هذه المشروعات البحثية.

مؤتمر قنا التنموية

مؤتمر قنا التنموية

مؤتمر قنا التنموية

مؤتمر قنا التنموية

مؤتمر قنا التنموية

مؤتمر قنا التنموية

مؤتمر قنا التنموية